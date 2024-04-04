Житель Ростовской области пытался провезти в Казахстан двухметрового крокодила

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Происшествие случилось в пункте пропуска Орска. Таможенники решили осмотреть небольшой грузовик, двигавшийся в Казахстан. За рулем оказался житель Ростовской области. У него в кузове, помимо прочих вещей, нашли деревянный ящик с живым крокодилом. Длина животного составила 1,8 метра.
Крокодила звали Бакс. Мужчина купил его в 2009 году. У него не было при себе разрешительных документов, необходимых для вывоза животного за границу.
Сейчас в решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Крокодила передадут в специализированную организацию для дальнейшего определения его временного местонахождения.
Ранее трехметровую змею поймали в подземельях под заводом атомных реакторов в Волгодонске.