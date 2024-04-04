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Published Сегодня, 11:40

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Updated Сегодня, 11:42

Жителю Ростовской области не дали увезти в Казахстан крокодила

Житель Ростовской области пытался провезти в Казахстан двухметрового крокодила

4 апреля 2024, 11:40
Фото: Pxhere
Жителю Ростовской области не дали увезти в Казахстан крокодила
Мужчина из Ростовской области пытался провезти в Казахстан крокодила по кличке Бакс, рассказали в Федеральной таможенной службе.

Происшествие случилось в пункте пропуска Орска. Таможенники решили осмотреть небольшой грузовик, двигавшийся в Казахстан. За рулем оказался житель Ростовской области. У него в кузове, помимо прочих вещей, нашли деревянный ящик с живым крокодилом. Длина животного составила 1,8 метра.

Крокодила звали Бакс. Мужчина купил его в 2009 году. У него не было при себе разрешительных документов, необходимых для вывоза животного за границу.

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У него в кузове, помимо прочих вещей, нашли деревянный ящик с живым крокодилом. Длина животного составила 1,8 метра.У него в кузове, помимо прочих вещей, нашли деревянный ящик с живым крокодилом. Длина животного составила 1,8 метра.
У него в кузове, помимо прочих вещей, нашли деревянный ящик с живым крокодилом. Длина животного составила 1,8 метра.
Фото: customs.gov.ru

Сейчас в решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Крокодила передадут в специализированную организацию для дальнейшего определения его временного местонахождения.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Животные#Таможня#Происшествия
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