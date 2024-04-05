Беспилотники повредили электроподстанцию в Ростовской области

Posted 5 апреля, 04:45
Published 5 апреля, 04:45
Modified 5 апреля, 04:47
Updated 5 апреля, 04:47
В Морозовском районе произошла массированная атака дронами, после чего системе ПВО удалось уничтожить более 40 целей. Теперь проводятся работы для восстановления света после повреждения подстанции.
О том, какие повреждения она получила, информации пока нет. Пользователи оставили десятки комментариев в соцсетях и выразили благодарность военным, которые обеспечивают безопасность.
«Спасибо нашим ребятам. Здоровья им, стойкости и терпения», — сообщают ростовчане.
«Я из Морозовска, спасибо за поддержку всем. Спасибо военным за работу», — пишут местные жители.
До этого Минобороны сделало заявление о ракетной атаке по донскому региону.