rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля, 04:45

Published 5 апреля, 04:45

Modified 5 апреля, 04:47

Updated 5 апреля, 04:47

Беспилотники повредили электроподстанцию в Ростовской области

Беспилотники повредили электроподстанцию в Ростовской области

5 апреля 2024, 04:45
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники повредили электроподстанцию в Ростовской области
В Ростовской области оказалась повреждена электроподстанция во время атаки беспилотников, заявил губернатор Василий Голубев.

В Морозовском районе произошла массированная атака дронами, после чего системе ПВО удалось уничтожить более 40 целей. Теперь проводятся работы для восстановления света после повреждения подстанции.

О том, какие повреждения она получила, информации пока нет. Пользователи оставили десятки комментариев в соцсетях и выразили благодарность военным, которые обеспечивают безопасность.

Система ПВО уничтожила более 40 беспилотников в Ростовской области
Узнать подробнее

«Спасибо нашим ребятам. Здоровья им, стойкости и терпения», — сообщают ростовчане.

«Я из Морозовска, спасибо за поддержку всем. Спасибо военным за работу», — пишут местные жители.

До этого Минобороны сделало заявление о ракетной атаке по донскому региону.

Читайте также:
Система ПВО уничтожила более 40 беспилотников в Ростовской области«Сначала птички пели, затем — взрыв»: жители Таганрога сообщили о работе ПВО 31 мартаСтало известно, что сбила система ПВО над Ростовской областью
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области отключили отопление и отбили массовую атаку БПЛА
Вчера, 16:57
В Морозовске сдетонировал упавший беспилотник, пострадали восемь человек
5 апреля, 10:28
Минивэн сбил людей у светофора в Ростове и врезался в дом
Вчера, 14:33
В Ростовской области задержали четверых подозреваемых в расправе над инженерами
Вчера, 14:06
Неизвестный открыл стрельбу в центре Шахт
Вчера, 12:49
Ростов-на-Дону накроет летняя жара до +25°C с 8 апреля
6 апреля, 10:05
"