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Posted 5 апреля, 08:59

Published 5 апреля, 08:59

Modified 5 апреля, 09:01

Updated 5 апреля, 09:01

Более 80 человек исчезли в Ростовской области в марте

Больше 80 человек в Ростовской области пропали без вести

5 апреля 2024, 08:59
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ростовской области
Более 80 человек исчезли в Ростовской области в марте
В Ростовской области волонтерам в течение марта поступили более 80 заявок на розыск пропавших людей, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Всего в течение марта пропали 84 человека, живыми удалось найти более 40. Еще семеро скончались, были обнаружены их тела.

По информации активистов, не получилось разыскать 10 граждан.

«Розыск тех, кого еще не нашли, продолжается: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства», — говорится в публикации.

В Ростовской области не могут разыскать более 50 пропавших жителей в 2023 году
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Ранее тело пропавшего мужчины обнаружили в озере в донском регионе. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого говорилось, что почти 100 человек пропали в регионе в сентябре.

Кроме того, стало известно, что в области не могут разыскать более 50 пропавших жителей в 2023 году.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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