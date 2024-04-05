Бывшая сотрудница «Почты России» в Новошахтинске вытащила из кассы 1,1 млн рублей

Posted 5 апреля, 10:10
Published 5 апреля, 10:10
Modified 5 апреля, 10:12
Updated 5 апреля, 10:12
В пятницу, 5 апреля, сотрудники ФСБ объявили, что в Ростовской области рассмотрели уголовное дело против бывшего руководителя почтового отделения в Новошахтинске. Женщине предъявили обвинения в присвоении денег «Почты России» в особо крупном размере.
Так оперативники установили, что в 2020 году подозреваемая Татьяна Бачарова, которая на тот момент занимала должность руководителя почтамта, «вытащила» из кассы ОПС 1,11 миллиона рублей, в дальнейшем дончанка собиралась потратить их на личные нужды. Чтобы замести следы, женщина внесла в отчет недостоверные сведения о движении средств ОПС и обратилась в техническую поддержку ПАО «Почта Банк» с сообщениями о сбоях, которые якобы возникли при снятии наличных денег с помощью терминала.
В итоге Бачарову признали виновной в присвоении денег или растрате, приговорив ее к двум годам лишения свободы условно и испытательному сроку продолжительностью два года. С нее также взыскали в пользу «Почты России» более 1,25 миллиона рублей. Приговор уже обрел законную силу.
Ранее чиновник из Ростовской области подстрекал подчиненного к преступлению.