Бывшая сотрудница «Почты России» в Новошахтинске вытащила из кассы 1,1 млн рублей

Так оперативники установили, что в 2020 году подозреваемая Татьяна Бачарова, которая на тот момент занимала должность руководителя почтамта, «вытащила» из кассы ОПС 1,11 миллиона рублей, в дальнейшем дончанка собиралась потратить их на личные нужды. Чтобы замести следы, женщина внесла в отчет недостоверные сведения о движении средств ОПС и обратилась в техническую поддержку ПАО «Почта Банк» с сообщениями о сбоях, которые якобы возникли при снятии наличных денег с помощью терминала.