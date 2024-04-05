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Posted 5 апреля, 10:10

Published 5 апреля, 10:10

Modified 5 апреля, 10:12

Updated 5 апреля, 10:12

Бывшая сотрудница «Почты России» в Новошахтинске вытащила из кассы 1,1 млн рублей

Бывшая сотрудница «Почты России» в Новошахтинске вытащила из кассы 1,1 млн рублей

5 апреля 2024, 10:10
Фото: 1MI
Бывшая сотрудница «Почты России» в Новошахтинске вытащила из кассы 1,1 млн рублей

В Ростовской области осудили экс-директора почтамта, присвоившую 1,1 млн рублей

В Ростовской области огласили приговор бывшему руководителю новошахтинского отделения почты, которая «вытащила» больше 1,1 миллиона рублей из кассы, об этом сообщили в пресс-службе донского УФСБ.

В пятницу, 5 апреля, сотрудники ФСБ объявили, что в Ростовской области рассмотрели уголовное дело против бывшего руководителя почтового отделения в Новошахтинске. Женщине предъявили обвинения в присвоении денег «Почты России» в особо крупном размере.

Так оперативники установили, что в 2020 году подозреваемая Татьяна Бачарова, которая на тот момент занимала должность руководителя почтамта, «вытащила» из кассы ОПС 1,11 миллиона рублей, в дальнейшем дончанка собиралась потратить их на личные нужды. Чтобы замести следы, женщина внесла в отчет недостоверные сведения о движении средств ОПС и обратилась в техническую поддержку ПАО «Почта Банк» с сообщениями о сбоях, которые якобы возникли при снятии наличных денег с помощью терминала.

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В итоге Бачарову признали виновной в присвоении денег или растрате, приговорив ее к двум годам лишения свободы условно и испытательному сроку продолжительностью два года. С нее также взыскали в пользу «Почты России» более 1,25 миллиона рублей. Приговор уже обрел законную силу.

Ранее чиновник из Ростовской области подстрекал подчиненного к преступлению.

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