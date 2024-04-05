Часть Ростовской области осталась без света после атаки беспилотников

Posted 5 апреля, 06:55
Published 5 апреля, 06:55
Modified 5 апреля, 07:10
Updated 5 апреля, 07:10
Происшествие случилось в Морозовском районе, где заметили более 40 дронов. Сработали системы ПВО и сбили воздушные цели.
После этого зафиксировали повреждения подстанции, сейчас проводятся работы для восстановления электричества. В Минобороны уточнили точное количество БПЛА, которыми атаковали регион. Всего их оказалось 44.
В министерстве случившееся назвали попыткой теракта от киевского режима. Пользователи в соцсетях благодарят военных, которым удалось отразить атаки.
По информации РИА Новости, всего без света остались около 1,6 тысячи человек. Восстановительные работы должны завершиться к полудню.
Добавим, что системы ПВО не в первый раз сбивают воздушные цели над территорией региона. Так, губернатор Голубев делал заявление из-за беспилотника, сбитого над Каменском.