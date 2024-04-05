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Posted 5 апреля, 06:55

Published 5 апреля, 06:55

Modified 5 апреля, 07:10

Updated 5 апреля, 07:10

Часть Ростовской области осталась без света после атаки беспилотников

Часть Ростовской области осталась без света после атаки беспилотников

5 апреля 2024, 06:55
Фото: 89.mchs.gov.ru
Часть Ростовской области осталась без света после атаки беспилотников
В Ростовской области атака беспилотников привела к повреждению электроподстанции, сообщил губернатор Василий Голубев.

Происшествие случилось в Морозовском районе, где заметили более 40 дронов. Сработали системы ПВО и сбили воздушные цели.

После этого зафиксировали повреждения подстанции, сейчас проводятся работы для восстановления электричества. В Минобороны уточнили точное количество БПЛА, которыми атаковали регион. Всего их оказалось 44.

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В министерстве случившееся назвали попыткой теракта от киевского режима. Пользователи в соцсетях благодарят военных, которым удалось отразить атаки.

По информации РИА Новости, всего без света остались около 1,6 тысячи человек. Восстановительные работы должны завершиться к полудню.

Добавим, что системы ПВО не в первый раз сбивают воздушные цели над территорией региона. Так, губернатор Голубев делал заявление из-за беспилотника, сбитого над Каменском.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Электричество#Беспилотники#Происшествия
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