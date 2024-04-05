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Posted 5 апреля, 10:48

Published 5 апреля, 10:48

Modified 5 апреля, 10:50

Updated 5 апреля, 10:50

Дополнительные бригады медиков направили в Морозовск после взрыва дрона

Дополнительные бригады медиков направили в Морозовск после взрыва дрона

5 апреля 2024, 10:48
Фото: mil.ru
Дополнительные бригады медиков направили в Морозовск после взрыва дрона
В Морозовск направили дополнительные бригады медиков после взрыва возле аэродрома, рассказал губернатор Василий Голубев.

На одном из упавших беспилотников произошла детонация взрывного устройства, из-за чего пострадали восемь человек. Они в это время проводили следственные действия.

Раненых приняла районная больница, сейчас об их состоянии информации нет. Известно, что все получают необходимую медицинскую помощь.

В Морозовск сейчас едут дополнительные бригады медиков. Пользователи в соцсетях пожелали выздоровления пациентам.

Голубев сообщил подробности происшествия в Морозовске с детонацией беспилотника
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«Здоровья ребятам, от этого никто не застрахован, даже специалисты», — пишут местные жители.

«Здоровья всем и выздоровления», — говорится в комментариях.

Напомним, что в ночь на пятницу система ПВО в регионе атаковала воздушные цели и сбила 44 беспилотника.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Взрыв#Морозовск#Медики#Дрон#Происшествия
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