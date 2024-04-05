Дополнительные бригады медиков направили в Морозовск после взрыва дрона

Posted 5 апреля, 10:48
Published 5 апреля, 10:48
Modified 5 апреля, 10:50
Updated 5 апреля, 10:50
На одном из упавших беспилотников произошла детонация взрывного устройства, из-за чего пострадали восемь человек. Они в это время проводили следственные действия.
Раненых приняла районная больница, сейчас об их состоянии информации нет. Известно, что все получают необходимую медицинскую помощь.
В Морозовск сейчас едут дополнительные бригады медиков. Пользователи в соцсетях пожелали выздоровления пациентам.
«Здоровья ребятам, от этого никто не застрахован, даже специалисты», — пишут местные жители.
«Здоровья всем и выздоровления», — говорится в комментариях.
Напомним, что в ночь на пятницу система ПВО в регионе атаковала воздушные цели и сбила 44 беспилотника.