Двое военнослужащих пострадали при атаке беспилотников в Ростовской области

Posted 5 апреля, 13:51
Published 5 апреля, 13:51
Modified 5 апреля, 13:53
Updated 5 апреля, 13:53
Напомним, что в ночь на пятницу, 5 апреля, киевский режим атаковал регион 44 беспилотниками. Сработала система ПВО и уничтожила воздушные цели.
Через некоторое время губернатор Василий Голубев сообщил, что в Морозовском районе сдетонировал один из сбитых дронов. Ранения получили восемь человек, которых доставили в больницу.
«Во время атаки пострадали военнослужащие — 28-летний мужчина с осколочным ранением руки и 25-летний — с рваной раной нижней губы от взрыва. Их состояние оценили, как средней тяжести», — уточняет канал.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что дополнительные бригады медиков направили в Морозовск после взрыва дрона.