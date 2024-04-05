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Posted 5 апреля, 13:51

Published 5 апреля, 13:51

Modified 5 апреля, 13:53

Updated 5 апреля, 13:53

Двое военнослужащих пострадали при атаке беспилотников в Ростовской области

Двое военнослужащих пострадали при атаке беспилотников в Ростовской области

5 апреля 2024, 13:51
Фото: mil.ru
Двое военнослужащих пострадали при атаке беспилотников в Ростовской области
В Ростовской области ранения получили двое военнослужащих во время массированной атаки беспилотников, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Напомним, что в ночь на пятницу, 5 апреля, киевский режим атаковал регион 44 беспилотниками. Сработала система ПВО и уничтожила воздушные цели.

Через некоторое время губернатор Василий Голубев сообщил, что в Морозовском районе сдетонировал один из сбитых дронов. Ранения получили восемь человек, которых доставили в больницу.

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«Во время атаки пострадали военнослужащие — 28-летний мужчина с осколочным ранением руки и 25-летний — с рваной раной нижней губы от взрыва. Их состояние оценили, как средней тяжести», — уточняет канал.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что дополнительные бригады медиков направили в Морозовск после взрыва дрона.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Военнослужащие#Происшествия
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