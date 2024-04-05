Экс-глава донского Минздрава Быковская планирует обжаловать приговор

Posted 5 апреля, 09:34
Published 5 апреля, 09:34
Modified 5 апреля, 09:36
Updated 5 апреля, 09:36
Напомним, в конце марта после продолжительных судебных заседаний, опроса многочисленных свидетелей и зачитывания десятков, если не сотен, документов Кущевский районный суд вынес приговор бывшей главе донского Минздрава Татьяне Быковской. Женщине предъявили обвинения о превышении полномочий во время проведения тендера на закупку услуг по утилизации медотходов. В суде удалось установить, что чиновница и ее подчиненные оказывали посильную помощь одному из кандидатов на тендер «Центру 100 Ростов-на-Дону», который в итоге и получил контракт, «заломив» цену на свои услуги.
Бывшую чиновницу приговорили к 4,5 годам лишения свободы, однако, согласно данным ТАСС, уже в апреле в картотеке суда зарегистрировали апелляционную жалобу на решение суда. Теперь Татьяна Быковская постарается обжаловать решение суда и добиться смягчения своего наказания или пересмотра дела в целом. Информация уточняется.
Напомним, недавно ростовчане предположили, что срок давности дела выйдет как раз во время рассмотрения апелляции, что не позволит Быковской «добраться» до колонии.