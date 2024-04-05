Экс-глава донского Минздрава Быковская планирует обжаловать приговор

Напомним, в конце марта после продолжительных судебных заседаний, опроса многочисленных свидетелей и зачитывания десятков, если не сотен, документов Кущевский районный суд вынес приговор бывшей главе донского Минздрава Татьяне Быковской. Женщине предъявили обвинения о превышении полномочий во время проведения тендера на закупку услуг по утилизации медотходов. В суде удалось установить, что чиновница и ее подчиненные оказывали посильную помощь одному из кандидатов на тендер «Центру 100 Ростов-на-Дону», который в итоге и получил контракт, «заломив» цену на свои услуги.