Экс-главу ЖКХ района Ростова будут за махинации с благоустройством Зеленого острова

По информации пресс-службы, Руф приняла работы без проведения экспертизы, которая являлась обязательной. В документы внесли недостоверные данные о том, что установили 14 беседок с покрытием декоративным бетоном, стоимость которых соответствует 14 беседкам из архитектурного бетона.