Экс-главу ЖКХ района Ростова будут за махинации с благоустройством Зеленого острова

Posted 5 апреля, 08:13
Published 5 апреля, 08:13
Modified 5 апреля, 08:19
Updated 5 апреля, 08:19
Все началось с контракта по благоустройству пляжа на острове Зеленый, в рамках которого подрядчик изготовил беседки. Однако они не соответствовали требованиям.
По информации пресс-службы, Руф приняла работы без проведения экспертизы, которая являлась обязательной. В документы внесли недостоверные данные о том, что установили 14 беседок с покрытием декоративным бетоном, стоимость которых соответствует 14 беседкам из архитектурного бетона.
После этого подрядчик получил деньги, а размер ущерба составил 4,3 миллиона рублей. Тогда возбудили уголовное дело и теперь передали его в Пролетарский райсуд.
Заседание по этому делу состоится 17 апреля.
Добавим, что свою известность в донской столице Стелла Руф получила после событий с многострадальной хрущевкой на Кривошлыковском.