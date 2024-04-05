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Posted 5 апреля, 08:13

Published 5 апреля, 08:13

Modified 5 апреля, 08:19

Updated 5 апреля, 08:19

Экс-главу ЖКХ Пролетарского района Ростова Руф будут за махинации на 4 млн руб

Экс-главу ЖКХ района Ростова будут за махинации с благоустройством Зеленого острова

5 апреля 2024, 08:13
Фото: Изображение Midjourney
Экс-главу ЖКХ Пролетарского района Ростова Руф будут за махинации на 4 млн руб

Экс-главу ЖКХ района Ростова Стеллу Руф будут судить за махинации на 4 млн руб

В Ростове-на-Дону в суд направили уголовное дело в отношении экс-главы ЖКХ Пролетарского района Стеллы Руф за превышение полномочий, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Все началось с контракта по благоустройству пляжа на острове Зеленый, в рамках которого подрядчик изготовил беседки. Однако они не соответствовали требованиям.

По информации пресс-службы, Руф приняла работы без проведения экспертизы, которая являлась обязательной. В документы внесли недостоверные данные о том, что установили 14 беседок с покрытием декоративным бетоном, стоимость которых соответствует 14 беседкам из архитектурного бетона.

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После этого подрядчик получил деньги, а размер ущерба составил 4,3 миллиона рублей. Тогда возбудили уголовное дело и теперь передали его в Пролетарский райсуд.

Заседание по этому делу состоится 17 апреля.

Добавим, что свою известность в донской столице Стелла Руф получила после событий с многострадальной хрущевкой на Кривошлыковском.

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