Еще один труп нашли на Парамоновских складах в Ростове

Напомним, несколько дней назад на территории Парамоновских складов уже находили труп. Он принадлежал женщине. Сообщалось, что погибшая была практически обнаженной. Обстоятельства ее смерти неизвестны. На место происшествия тогда выезжали следователи и медики.