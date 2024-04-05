Еще один труп нашли на Парамоновских складах в Ростове

Posted 5 апреля, 16:53
Published 5 апреля, 16:53
Modified 5 апреля, 16:55
Updated 5 апреля, 16:55
Тело молодого мужчины нашли на развалинах Парамоновских складов. Очевидцы рассказывают, что молодой человек сорвался с высоты и разбился насмерть.
Официальной информации со стороны соответствующих правоохранительных органов не поступало. Информация уточняется.
Напомним, несколько дней назад на территории Парамоновских складов уже находили труп. Он принадлежал женщине. Сообщалось, что погибшая была практически обнаженной. Обстоятельства ее смерти неизвестны. На место происшествия тогда выезжали следователи и медики.
Ранее житель Ростовской области во время субботника нашел труп.