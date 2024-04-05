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Posted 5 апреля, 16:53

Published 5 апреля, 16:53

Modified 5 апреля, 16:55

Updated 5 апреля, 16:55

Тело мужчины обнаружили на территории Парамоновских складов в Ростове

Еще один труп нашли на Парамоновских складах в Ростове

5 апреля 2024, 16:53
Фото: rostovgazeta.ru
Тело мужчины обнаружили на территории Парамоновских складов в Ростове
Тело мужчины обнаружили на территории Парамоновских складов в Ростове, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Тело молодого мужчины нашли на развалинах Парамоновских складов. Очевидцы рассказывают, что молодой человек сорвался с высоты и разбился насмерть.

Официальной информации со стороны соответствующих правоохранительных органов не поступало. Информация уточняется.

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Напомним, несколько дней назад на территории Парамоновских складов уже находили труп. Он принадлежал женщине. Сообщалось, что погибшая была практически обнаженной. Обстоятельства ее смерти неизвестны. На место происшествия тогда выезжали следователи и медики.

Ранее житель Ростовской области во время субботника нашел труп.

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