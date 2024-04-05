Голубев сообщил подробности происшествия в Морозовске с детонацией беспилотника

Posted 5 апреля, 10:39
Published 5 апреля, 10:39
Modified 5 апреля, 10:41
Updated 5 апреля, 10:41
Происшествие случилось недалеко от аэродрома в Морозовске. Здесь сдетонировало взрывное устройство на упавшем беспилотнике.
Всего ранения получили восемь человек, которые участвовали в следственных действиях. Всех пострадавших отвезли в больницу, где им окажут помощь.
А в город направили допбригады медиков. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
Напомним, что в ночь на пятницу, 5 апреля, системы ПВО сбили 44 беспилотника. Повреждения получили один из домов и электроподстанция.
В Минобороны эту атаку назвали попыткой Украины совершить теракт. А жители донского региона поблагодарили в соцсетях военных за обеспечение безопасности.