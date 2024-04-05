rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля, 10:39

Published 5 апреля, 10:39

Modified 5 апреля, 10:41

Updated 5 апреля, 10:41

На Дону назвали подробности ранения 8 человек после взрыва беспилотника

Голубев сообщил подробности происшествия в Морозовске с детонацией беспилотника

5 апреля 2024, 10:39
Фото: mil.ru
На Дону назвали подробности ранения 8 человек после взрыва беспилотника
В Ростовской области из-за взрыва беспилотника ранения получили восемь человек, рассказал губернатор Василий Голубев.

Происшествие случилось недалеко от аэродрома в Морозовске. Здесь сдетонировало взрывное устройство на упавшем беспилотнике.

Всего ранения получили восемь человек, которые участвовали в следственных действиях. Всех пострадавших отвезли в больницу, где им окажут помощь.

Губернатор Голубев оценил ущерб после атаки беспилотников по Ростовской области
Узнать подробнее

А в город направили допбригады медиков. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, что в ночь на пятницу, 5 апреля, системы ПВО сбили 44 беспилотника. Повреждения получили один из домов и электроподстанция.

В Минобороны эту атаку назвали попыткой Украины совершить теракт. А жители донского региона поблагодарили в соцсетях военных за обеспечение безопасности.

Читайте также:
Многоквартирный дом пострадал после атаки беспилотников в Ростовской областиГубернатор Голубев оценил ущерб после атаки беспилотников по Ростовской областиЧасть Ростовской области осталась без света после атаки беспилотников
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрыв#Беспилотник#Дон#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области отключили отопление и отбили массовую атаку БПЛА
Вчера, 16:57
В Морозовске сдетонировал упавший беспилотник, пострадали восемь человек
5 апреля, 10:28
Минивэн сбил людей у светофора в Ростове и врезался в дом
Вчера, 14:33
В Ростовской области задержали четверых подозреваемых в расправе над инженерами
Вчера, 14:06
Неизвестный открыл стрельбу в центре Шахт
Вчера, 12:49
Ростов-на-Дону накроет летняя жара до +25°C с 8 апреля
6 апреля, 10:05
"