Губернатор Голубев оценил ущерб после атаки беспилотников по Ростовской области

Благодаря работе систем ПВО, никто из мирных жителей не пострадал, однако во время атаки, по словам Василия Голубева, пострадала подстанция и линии ЛЭП. В результате атаки без электричества остались около 600 дончан. В настоящий момент ремонтники бригад «Россетей» заняты ликвидацией последствий атаки.