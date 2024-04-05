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Posted 5 апреля, 08:18

Published 5 апреля, 08:18

Modified 5 апреля, 08:20

Updated 5 апреля, 08:20

Губернатор Голубев оценил ущерб после атаки беспилотников по Ростовской области

Губернатор Голубев оценил ущерб после атаки беспилотников по Ростовской области

5 апреля 2024, 08:18
Фото: 1MI
Губернатор Голубев оценил ущерб после атаки беспилотников по Ростовской области
В Ростовской области масштабная атака по Морозовскому району закончилась без человеческих жертв, однако пострадали сети ЛЭП и 16-квартирный дом, об этом рассказал донской губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.

В ночь на пятницу, 5 апреля, ВСУ произвели одну из самых масштабных атак по территории Ростовской области. В воздушном пространстве над Морозовским районом сбили 44 беспилотника.

Благодаря работе систем ПВО, никто из мирных жителей не пострадал, однако во время атаки, по словам Василия Голубева, пострадала подстанция и линии ЛЭП. В результате атаки без электричества остались около 600 дончан. В настоящий момент ремонтники бригад «Россетей» заняты ликвидацией последствий атаки.

Часть Ростовской области осталась без света после атаки беспилотников
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Кроме того, по слова губернатора. незначительные повреждения получило имущество дончан. Так, в 16-квартирном доме в Морозовском районе выбило стекло, а у одного из частных домов пострадало ограждение с хозпостройками.

«Жителям будет оказана помощь в восстановлении имущества», — пообещал Василий Голубев.

Напомним, ранее стало известно, что в результате ночной атаки по Ростовской области погибла собака.

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