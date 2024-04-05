Губернатор Голубев оценил ущерб после атаки беспилотников по Ростовской области

Posted 5 апреля, 08:18
Published 5 апреля, 08:18
Modified 5 апреля, 08:20
Updated 5 апреля, 08:20
В ночь на пятницу, 5 апреля, ВСУ произвели одну из самых масштабных атак по территории Ростовской области. В воздушном пространстве над Морозовским районом сбили 44 беспилотника.
Благодаря работе систем ПВО, никто из мирных жителей не пострадал, однако во время атаки, по словам Василия Голубева, пострадала подстанция и линии ЛЭП. В результате атаки без электричества остались около 600 дончан. В настоящий момент ремонтники бригад «Россетей» заняты ликвидацией последствий атаки.
Кроме того, по слова губернатора. незначительные повреждения получило имущество дончан. Так, в 16-квартирном доме в Морозовском районе выбило стекло, а у одного из частных домов пострадало ограждение с хозпостройками.
«Жителям будет оказана помощь в восстановлении имущества», — пообещал Василий Голубев.
Напомним, ранее стало известно, что в результате ночной атаки по Ростовской области погибла собака.