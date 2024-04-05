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Posted 5 апреля, 18:46

Published 5 апреля, 18:46

Modified 5 апреля, 18:48

Updated 5 апреля, 18:48

Стало известно о состоянии раненых при взрыве беспилотника дончан

Губернатор рассказал о пострадавших от детонации беспилотника в Морозовске

5 апреля 2024, 18:46
Фото: 1MI
Стало известно о состоянии раненых при взрыве беспилотника дончан
В Ростовской области оказывают помощь сотрудникам следственных органов, пострадавших при детонации взрывного устройства украинского беспилотника, подробности рассказал донской губернатор Василий Голубев.

В пятницу, 5 апреля, в Морозовском районе Ростовской области с помощью систем ПВО удалось отразить масштабную атаку украинских беспилотников. По данным военкоров, часть беспилотников сбили в воздушном пространстве рядом с Таганрогом.

Хотя цели удалось ликвидировать в небе, часть обломков летательных аппаратов рухнула на землю. К месту крушения прибыли сотрудники специальных служб, которые проводили следственные мероприятия вблизи аэродрома.

Голубев сообщил подробности происшествия в Морозовске с детонацией беспилотника
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Однако во время изучения места крушения взрывное устройство на одном из дронов сдетонировало, зацепив восемь человек.

Василий Голубев заявил, что все раненых доставили в больницу Морозовского района, где их поручили заботам врачей.

Журналисты запросили комментарий о состоянии каждого из пострадавших, данные уточняются у местных органов власти.

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