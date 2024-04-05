Губернатор рассказал о пострадавших от детонации беспилотника в Морозовске

Posted 5 апреля, 18:46
Published 5 апреля, 18:46
Modified 5 апреля, 18:48
Updated 5 апреля, 18:48
В пятницу, 5 апреля, в Морозовском районе Ростовской области с помощью систем ПВО удалось отразить масштабную атаку украинских беспилотников. По данным военкоров, часть беспилотников сбили в воздушном пространстве рядом с Таганрогом.
Хотя цели удалось ликвидировать в небе, часть обломков летательных аппаратов рухнула на землю. К месту крушения прибыли сотрудники специальных служб, которые проводили следственные мероприятия вблизи аэродрома.
Однако во время изучения места крушения взрывное устройство на одном из дронов сдетонировало, зацепив восемь человек.
Василий Голубев заявил, что все раненых доставили в больницу Морозовского района, где их поручили заботам врачей.
Журналисты запросили комментарий о состоянии каждого из пострадавших, данные уточняются у местных органов власти.