Губернатор сделал заявление после атаки 44 беспилотников в Ростовской области

Posted 5 апреля, 05:07
Published 5 апреля, 05:07
Modified 5 апреля, 05:09
Updated 5 апреля, 05:09
Массированную атаку зарегистрировали в Морозовском районе. Сработала система ПВО, которая ликвидировала воздушные цели.
Известно, в результате нападения повреждена электроподстанция. Специалисты уже приступили к выполнению работу по восстановлению электроснабжения.
В Минобороны уточнили, что всего перехватили и ликвидировали 44 БПЛА. В министерстве назвали атаку попыткой теракта со стороны Украины.
Пользователи в соцсетях оставили сотни комментариев и поблагодарили военных за безопасность.
«Беспилотники Украины не должны посягать на безопасность нашей страны», — заявили местные жители.
До этого ВСУ пытались совершить ракетную атаку по донскому региону.