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Posted 5 апреля, 05:07

Published 5 апреля, 05:07

Modified 5 апреля, 05:09

Updated 5 апреля, 05:09

Губернатор Голубев сделал заявление после атаки 44 беспилотников на Дону

Губернатор сделал заявление после атаки 44 беспилотников в Ростовской области

5 апреля 2024, 05:07
Фото: Изображение Midjourney

Губернатор Голубев сделал заявление после атаки 44 беспилотников на Дону

В Ростовской области системе ПВО удалось ликвидировать свыше 40 воздушных целей, сообщил губернатор Василий Голубев.

Массированную атаку зарегистрировали в Морозовском районе. Сработала система ПВО, которая ликвидировала воздушные цели.

Известно, в результате нападения повреждена электроподстанция. Специалисты уже приступили к выполнению работу по восстановлению электроснабжения.

В Минобороны уточнили, что всего перехватили и ликвидировали 44 БПЛА. В министерстве назвали атаку попыткой теракта со стороны Украины.

Система ПВО уничтожила более 40 беспилотников в Ростовской области
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Пользователи в соцсетях оставили сотни комментариев и поблагодарили военных за безопасность.

«Беспилотники Украины не должны посягать на безопасность нашей страны», — заявили местные жители.

До этого ВСУ пытались совершить ракетную атаку по донскому региону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Беспилотники#Атака#Воздушные цели
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