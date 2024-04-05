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Posted 5 апреля, 13:50

Published 5 апреля, 13:50

Modified 5 апреля, 13:52

Updated 5 апреля, 13:52

Курьерские беспилотники планируют выпускать в Таганроге

Курьерские беспилотники планируют выпускать в Таганроге

5 апреля 2024, 13:50
Фото: unsplash
Курьерские беспилотники планируют выпускать в Таганроге
Таганрогское предприятие «Первое ОКБ» планирует наладить выпуск курьерских беспилотников грузоподъемностью до 200 кг, сообщили в правительстве Ростовской области.

Уточняется, что курьерские БПЛА смогут переносить грузы весом до 200 килограмм. «Первое ОКБ» уже занялось разработкой таких дронов, в планах — их полноценный выпуск.

Дальность полета курьерского беспилотника может составить до одной тысячи километров.

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Сервис «Спарк» сообщает, что «Первое ОКБ» зарегистрировано в Таганроге два года назад. Компания специализируется на изготовлении летательных аппаратов, в том числе космических, а также другого оборудования. Руководителем «Первого ОКБ» значится Алексей Фитингоф. Выручка от продаж в прошлом году составила для предприятия 39 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что крупный завод по производству БПЛА откроют в Ростовской области в 2024 году. Его открытие анонсировал губернатор Василий Голубев.

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