Курьерские беспилотники планируют выпускать в Таганроге

Posted 5 апреля, 13:50
Published 5 апреля, 13:50
Modified 5 апреля, 13:52
Updated 5 апреля, 13:52
Уточняется, что курьерские БПЛА смогут переносить грузы весом до 200 килограмм. «Первое ОКБ» уже занялось разработкой таких дронов, в планах — их полноценный выпуск.
Дальность полета курьерского беспилотника может составить до одной тысячи километров.
Сервис «Спарк» сообщает, что «Первое ОКБ» зарегистрировано в Таганроге два года назад. Компания специализируется на изготовлении летательных аппаратов, в том числе космических, а также другого оборудования. Руководителем «Первого ОКБ» значится Алексей Фитингоф. Выручка от продаж в прошлом году составила для предприятия 39 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что крупный завод по производству БПЛА откроют в Ростовской области в 2024 году. Его открытие анонсировал губернатор Василий Голубев.