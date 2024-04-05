Курьерские беспилотники планируют выпускать в Таганроге

Сервис «Спарк» сообщает, что «Первое ОКБ» зарегистрировано в Таганроге два года назад. Компания специализируется на изготовлении летательных аппаратов, в том числе космических, а также другого оборудования. Руководителем «Первого ОКБ» значится Алексей Фитингоф. Выручка от продаж в прошлом году составила для предприятия 39 миллионов рублей.