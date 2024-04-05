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Posted 5 апреля, 08:40

Published 5 апреля, 08:40

Modified 5 апреля, 08:42

Updated 5 апреля, 08:42

Массовые облавы на мигрантов провели на рынках Ростова и Аксайского района

Массовые облавы на мигрантов провели на рынках Ростова и Аксайского района

5 апреля 2024, 08:40
Фото: 61.мвд.рф
Массовые облавы на мигрантов провели на рынках Ростова и Аксайского района
В Ростовской области провели масштабные рейды на объектах торговли в Ростове и Аксайском районе, подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

В пятницу, 5 апреля, сотрудники полиции объявили, что провели совместные рейды с коллегами из донского управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних. Рейды прошли на объектах торговли в Ростове и Аксайском районе. Целью рейдов называют выявление правонарушений в сфере соблюдения миграционного законодательства и поиск лиц, нелегально трудоустроенных донскими работодателями.

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В результате рейдов удалось обнаружить 58 иностранцев, которые незаконно трудились на предприятиях Ростовской области, кроме того, удалось выявить и задокументировать восемь нарушений миграционного законодательства.

В отношении нарушителей составили протоколы о нарушении правил въезда и пребывания в России, а также нарушении сроков обращения за патентом.

Теперь правонарушителям необходимо урегулировать свой правовой статус, чтобы иметь возможность остаться в России.

Ранее полсотни мигрантов отправили в военкоматы после рейдов в Ростовской области.

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