Массовые облавы на мигрантов провели на рынках Ростова и Аксайского района

В пятницу, 5 апреля, сотрудники полиции объявили, что провели совместные рейды с коллегами из донского управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних. Рейды прошли на объектах торговли в Ростове и Аксайском районе. Целью рейдов называют выявление правонарушений в сфере соблюдения миграционного законодательства и поиск лиц, нелегально трудоустроенных донскими работодателями.