Медицина будущего доступна ростовчанам в новом медицинском центре «УРО-ПРО»

Как поясняют сотрудники медицинского центра, это не просто переезд с Большой Садовой, где ранее располагалась медучреждение, а ее масштабное обновление. Здесь установлены новые высочайшие стандарты качества оказания медицинской помощи в области проктологии, урологии, гинекологии и других направлений, которые станут эпицентром медицинских инноваций и технологий в нашем городе.