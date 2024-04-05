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Posted 5 апреля, 05:00

Published 5 апреля, 05:00

Modified 5 апреля, 05:00

Updated 5 апреля, 05:00

Медицина будущего доступна ростовчанам в новом медицинском центре «УРО-ПРО»

Медицина будущего доступна ростовчанам в новом медицинском центре «УРО-ПРО»

5 апреля 2024, 05:00
Фото: ООО «ММЦ „УРО-ПРО“
Реклама. ООО «ММЦ „УРО-ПРО“ . erid: LjN8KFsrk
В минувший четверг в донской столице открылся новый международный медицинский центр «УРО-ПРО». Появление медцентра такого высокого уровня в Ростове-на-Дону, стало существенной вехой не только в сфере городского, но и российского здравоохранения в целом.

Клиника расположилась по улице Портовой, 292. Это абсолютно новое ультрасовременное четырехэтажное медицинское учреждение, общая площадь которого превышает 4500 кв. м. пришедшее на смену своего предшественника — клиники на улице Большая Садовая.

Фото: ООО «ММЦ „УРО-ПРО“

Как поясняют сотрудники медицинского центра, это не просто переезд с Большой Садовой, где ранее располагалась медучреждение, а ее масштабное обновление. Здесь установлены новые высочайшие стандарты качества оказания медицинской помощи в области проктологии, урологии, гинекологии и других направлений, которые станут эпицентром медицинских инноваций и технологий в нашем городе.

Фото: ООО «ММЦ „УРО-ПРО“

Дизайн нового медицинского центра отражает его современный подход к здравоохранению, создавая приветливую и комфортную среду для пациентов и их семей. Планировка клиники способствует чувству спокойствия и конфиденциальности. Это ощущается с первого шага в просторную зону ресепшен. Уютные зоны ожидания, кабинеты консультаций врачей и ультрасовременные лечебные помещения гарантируют, что каждый визит будет настолько комфортным, насколько это возможно.

Клиника располагает арсеналом последнего медицинского оборудования высшего класса, включая оборудование для маммографии, компьютерной томографии, функциональной, ультразвуковой диагностики, а также эндоскопических методов исследования. Всё это позволяет поставить точный диагноз и дать эффективные рекомендации по лечению каждого пациента.

Добавились к арсеналу медицинского центра «УРО-ПРО» и новые отделения. Среди них: операционный блок из трёх операционных, стационары круглосуточного и дневного пребывания, отделения компьютерной томографии, гастроскопии и колоноскопии, которые оснащены передовым оборудованием.

Фото: ООО «ММЦ „УРО-ПРО“

В операционном блоке планируется выполнение широкого диапазона операций в сферах урологии, проктологии, гинекологии и флебологии, с особым акцентом на минимально инвазивные лапароскопические методы. В самой операционной установлен мобильный интраоперационный рентгеновский аппарат С-дуга, позволяющий осуществлять тщательный контроль за четкостью проведения хирургических вмешательств.

Центр оборудован безопасными лифтами, обеспечивающими удобство и быстроту перемещения между этажами и парковочными местами с системой видеонаблюдения.

Однако главным достоянием клиники «УРО-ПРО» остается команда высококвалифицированных профессионалов, где каждый — эксперт в своей области. Все врачи, медсестры и административный персонал, здесь не просто выполняют свои основные функции, но и глубоко понимают своих пациентов, проявляя максимальное уважение и заботу.

Торжественное открытие нового медицинского центра посетили представители городской администрации, а также учредители бизнеса и представители здравоохранения, среди которых были ведущие врачи и медицинские эксперты.

Они отметили, что данная клиника по праву может стать символом прогрессивного подхода к здравоохранению на Дону. Неумолимое стремление к совершенству, непрерывное улучшение материальной базы и развитие инноваций, дает право клинике «УРО-ПРО» стать важнейшим элементом городского медицинского сообщества, способным оказать непревзойденную медицинскую помощь нашему населению.

ООО «ММЦ „УРО-ПРО“ г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 292.

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