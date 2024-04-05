Медицина будущего доступна ростовчанам в новом медицинском центре «УРО-ПРО»

Posted 5 апреля, 05:00
Published 5 апреля, 05:00
Modified 5 апреля, 05:00
Updated 5 апреля, 05:00
Клиника расположилась по улице Портовой, 292. Это абсолютно новое ультрасовременное четырехэтажное медицинское учреждение, общая площадь которого превышает 4500 кв. м. пришедшее на смену своего предшественника — клиники на улице Большая Садовая.
Как поясняют сотрудники медицинского центра, это не просто переезд с Большой Садовой, где ранее располагалась медучреждение, а ее масштабное обновление. Здесь установлены новые высочайшие стандарты качества оказания медицинской помощи в области проктологии, урологии, гинекологии и других направлений, которые станут эпицентром медицинских инноваций и технологий в нашем городе.
Дизайн нового медицинского центра отражает его современный подход к здравоохранению, создавая приветливую и комфортную среду для пациентов и их семей. Планировка клиники способствует чувству спокойствия и конфиденциальности. Это ощущается с первого шага в просторную зону ресепшен. Уютные зоны ожидания, кабинеты консультаций врачей и ультрасовременные лечебные помещения гарантируют, что каждый визит будет настолько комфортным, насколько это возможно.
Клиника располагает арсеналом последнего медицинского оборудования высшего класса, включая оборудование для маммографии, компьютерной томографии, функциональной, ультразвуковой диагностики, а также эндоскопических методов исследования. Всё это позволяет поставить точный диагноз и дать эффективные рекомендации по лечению каждого пациента.
Добавились к арсеналу медицинского центра «УРО-ПРО» и новые отделения. Среди них: операционный блок из трёх операционных, стационары круглосуточного и дневного пребывания, отделения компьютерной томографии, гастроскопии и колоноскопии, которые оснащены передовым оборудованием.
В операционном блоке планируется выполнение широкого диапазона операций в сферах урологии, проктологии, гинекологии и флебологии, с особым акцентом на минимально инвазивные лапароскопические методы. В самой операционной установлен мобильный интраоперационный рентгеновский аппарат С-дуга, позволяющий осуществлять тщательный контроль за четкостью проведения хирургических вмешательств.
Центр оборудован безопасными лифтами, обеспечивающими удобство и быстроту перемещения между этажами и парковочными местами с системой видеонаблюдения.
Однако главным достоянием клиники «УРО-ПРО» остается команда высококвалифицированных профессионалов, где каждый — эксперт в своей области. Все врачи, медсестры и административный персонал, здесь не просто выполняют свои основные функции, но и глубоко понимают своих пациентов, проявляя максимальное уважение и заботу.
Торжественное открытие нового медицинского центра посетили представители городской администрации, а также учредители бизнеса и представители здравоохранения, среди которых были ведущие врачи и медицинские эксперты.
Они отметили, что данная клиника по праву может стать символом прогрессивного подхода к здравоохранению на Дону. Неумолимое стремление к совершенству, непрерывное улучшение материальной базы и развитие инноваций, дает право клинике «УРО-ПРО» стать важнейшим элементом городского медицинского сообщества, способным оказать непревзойденную медицинскую помощь нашему населению.
ООО «ММЦ „УРО-ПРО“ г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 292.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА