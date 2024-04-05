Минобороны заявило, что Украина пыталась совершить теракт в Ростовской области

Posted 5 апреля, 04:52
Published 5 апреля, 04:52
Modified 5 апреля, 04:54
Updated 5 апреля, 04:54
В ночь на пятницу, 5 апреля, удалось пресечь попытки киевского режима совершить теракты. Для этого Украина использовала беспилотники самолетного типа.
Всего над донским регионом ликвидировали более 40 БПЛА. Атаки совершались и по другим регионам, в том числе Краснодарскому краю и Курской области.
Ранее губернатор донского региона Василий Голубев сообщил, что беспилотники повредили электроподстанцию. Сейчас специалисты восстанавливают электричество.
Отмечается, что это произошло в Морозовском районе.
Ранее военные сбили две ракеты С-200 в воздушном пространстве Ростовской области.