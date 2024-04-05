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Posted 5 апреля, 04:52

Published 5 апреля, 04:52

Modified 5 апреля, 04:54

Updated 5 апреля, 04:54

Минобороны заявило, что Украина пыталась совершить теракт в Ростовской области

Минобороны заявило, что Украина пыталась совершить теракт в Ростовской области

5 апреля 2024, 04:52
Фото: Изображение Midjourney
Над Ростовской областью перехватили и уничтожили 44 беспилотника, сообщает Минобороны РФ.

В ночь на пятницу, 5 апреля, удалось пресечь попытки киевского режима совершить теракты. Для этого Украина использовала беспилотники самолетного типа.

Всего над донским регионом ликвидировали более 40 БПЛА. Атаки совершались и по другим регионам, в том числе Краснодарскому краю и Курской области.

Система ПВО уничтожила более 40 беспилотников в Ростовской области
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Ранее губернатор донского региона Василий Голубев сообщил, что беспилотники повредили электроподстанцию. Сейчас специалисты восстанавливают электричество.

Отмечается, что это произошло в Морозовском районе.

Ранее военные сбили две ракеты С-200 в воздушном пространстве Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Минобороны#Киевский режим#Происшествия
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