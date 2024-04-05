Многоквартирный дом пострадал после атаки беспилотников в Ростовской области

Posted 5 апреля, 08:18
Published 5 апреля, 08:18
Modified 5 апреля, 08:20
Updated 5 апреля, 08:20
Напомним, что киевский режим в ночь на пятницу, 5 апреля, атаковал 44 беспилотниками донской регион. Сработала система ПВО, которая сбила воздушные цели.
Теперь губернатор рассказал о причиненном ущербе в результате нападения. Была повреждена подстанция, из-за чего утром без электричества оставались 600 человек. В данный момент аварийные бригады завершают восстановительные работы.
Кроме того, было повреждено имущество жителей. Так, в нескольких помещениях 16-квартирного дома выбило стекла. А в частном дворе пострадали хозпостройки и ограждение.
Губернатор добавил, что жителям будет оказана необходимая помощь.
О том, как удалось сбить дроны, читайте в материале RostovGazeta.