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Posted 5 апреля, 08:18

Published 5 апреля, 08:18

Modified 5 апреля, 08:20

Updated 5 апреля, 08:20

Многоквартирный дом пострадал после атаки беспилотников в Ростовской области

Многоквартирный дом пострадал после атаки беспилотников в Ростовской области

5 апреля 2024, 08:18
Фото: 1MI
Многоквартирный дом пострадал после атаки беспилотников в Ростовской области
В Ростовской области выбило стекла в нескольких квартирах из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что киевский режим в ночь на пятницу, 5 апреля, атаковал 44 беспилотниками донской регион. Сработала система ПВО, которая сбила воздушные цели.

Теперь губернатор рассказал о причиненном ущербе в результате нападения. Была повреждена подстанция, из-за чего утром без электричества оставались 600 человек. В данный момент аварийные бригады завершают восстановительные работы.

Часть Ростовской области осталась без света после атаки беспилотников
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Кроме того, было повреждено имущество жителей. Так, в нескольких помещениях 16-квартирного дома выбило стекла. А в частном дворе пострадали хозпостройки и ограждение.

Губернатор добавил, что жителям будет оказана необходимая помощь.

О том, как удалось сбить дроны, читайте в материале RostovGazeta.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Электричество#Беспилотники#Атака#Происшествия
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