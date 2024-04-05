МВД прокомментировало заявление о мине-лепесток на улице в Ростове-на-Дону

Posted 5 апреля, 13:52
Published 5 апреля, 13:52
Modified 5 апреля, 13:54
Updated 5 апреля, 13:54
В Интернете появился ролик, на котором видно оцепленную территорию, а рядом представителей экстренных служб. На месте находились пожарные и сотрудник полиции.
Распространялись слухи о якобы найденной на 2-й Краснодарской мине-лепестке под купюрой номиналом тысяча рублей. Сейчас в полиции эту информацию опровергли.
«Правоохранители вместе с представителями экстренных служб организовали проверку, в результате которой опасных объектов найдено не было», — сообщили в МВД.
Ранее стало известно, что жителя Ростовской области будут судить за попытку устроить взрыв. Материал на эту тему читайте по ссылке.