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Posted 5 апреля, 13:52

Published 5 апреля, 13:52

Modified 5 апреля, 13:54

Updated 5 апреля, 13:54

МВД прокомментировало заявление о мине на улице в Ростове-на-Дону

МВД прокомментировало заявление о мине-лепесток на улице в Ростове-на-Дону

5 апреля 2024, 13:52
Фото: ryazan.sledcom.ru
МВД прокомментировало заявление о мине на улице в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону поступило заявление о якобы существующей опасности на одной из улиц города, рассказали в областном УМВД.

В Интернете появился ролик, на котором видно оцепленную территорию, а рядом представителей экстренных служб. На месте находились пожарные и сотрудник полиции.

Распространялись слухи о якобы найденной на 2-й Краснодарской мине-лепестке под купюрой номиналом тысяча рублей. Сейчас в полиции эту информацию опровергли.

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«Правоохранители вместе с представителями экстренных служб организовали проверку, в результате которой опасных объектов найдено не было», — сообщили в МВД.

Ранее стало известно, что жителя Ростовской области будут судить за попытку устроить взрыв. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#МВД#Экстренные службы#Слухи#Происшествия#Опасные объекты
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