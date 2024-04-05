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Posted 5 апреля, 13:13

Published 5 апреля, 13:13

Modified 5 апреля, 13:15

Updated 5 апреля, 13:15

На ремонт тротуаров в Ростове потратят 40 миллионов рублей

На ремонт тротуаров в Ростове потратят 40 миллионов рублей

5 апреля 2024, 13:13
Фото: Администрация Ростова
На ремонт тротуаров в Ростове потратят 40 миллионов рублей
Власти Ростова нашли подрядчиков для ремонта тротуаров в городе, рассказал градоначальник Алексей Логвиненко.

Так, восстановить хотят плитку тротуара рядом с театром Горького, Музыкальным театром, у остановки «Театральная площадь» и далее вдоль парка Революции. Всего на обновление тротуарной плитки потратят порядка 40 миллионов рублей.

«Обустроим заездной карман, посадочную площадку, подходы и площадки для остановочных пунктов „СИиТО“, „ул. Лелюшенко“ и „Микояна“», — заявил Логвиненко.

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Фото: Администрация Ростова

Подрядчиков власти уже нашли и заключили с ними контракты. Сейчас уже стартовали работы по замене плитки рядом с театрами. Их завершат до 22 апреля.

Ранее Росавтодор пообещал отремонтировать Западный подъезд к Ростову в этом году.

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