На ремонт тротуаров в Ростове потратят 40 миллионов рублей

Posted 5 апреля, 13:13
Published 5 апреля, 13:13
Modified 5 апреля, 13:15
Updated 5 апреля, 13:15
Так, восстановить хотят плитку тротуара рядом с театром Горького, Музыкальным театром, у остановки «Театральная площадь» и далее вдоль парка Революции. Всего на обновление тротуарной плитки потратят порядка 40 миллионов рублей.
«Обустроим заездной карман, посадочную площадку, подходы и площадки для остановочных пунктов „СИиТО“, „ул. Лелюшенко“ и „Микояна“», — заявил Логвиненко.
Подрядчиков власти уже нашли и заключили с ними контракты. Сейчас уже стартовали работы по замене плитки рядом с театрами. Их завершат до 22 апреля.
Ранее Росавтодор пообещал отремонтировать Западный подъезд к Ростову в этом году.