Налоговая собралась обанкротить кинотеатр «Россия» в Ростове

Posted 5 апреля, 17:13
Published 5 апреля, 17:13
Modified 5 апреля, 17:15
Updated 5 апреля, 17:15
Налоговики хотят через арбитражный суд признать банкротом «Киноконцертный комплекс „Русь“». Сообщение об этом появилось 3 апреля. Однако подробностей, на основании чего ИФНС подает иск о банкротстве нет.
ООО «Киноконцертный комплекс „Русь“ было зарегистрировано в Ростовской области в 2005 году. Компания специализируется на производстве кино и телевизионных программ. Ее бенефициаром с этого года является Евгений Дегтярев, а руководителем — Юрий Каменщиков. По итогам 2023 года, убытки компании превысили 400 тысяч рублей.
«Киноконцертный комплекс „Русь“» создавали для реконструкции кинотеатра «Россия» в ростовском парке Горького. Проект должны были завершить еще в 2008 году. Но сначала здание признали непригодным для реконструкции и снесли, затем не смогли согласовать проект нового кинотеатра. Новый бенефициар Евгений Дегтярев и вовсе заявил, что построит на месте легендарного кинотеатра торговый центр.
Сам участок в парке горького все это время пустует. Сообщалось, что снесенному кинотеатру могут вернуть статус памятника культуры.