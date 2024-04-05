Налоговая собралась обанкротить кинотеатр «Россия» в Ростове

«Киноконцертный комплекс „Русь“» создавали для реконструкции кинотеатра «Россия» в ростовском парке Горького. Проект должны были завершить еще в 2008 году. Но сначала здание признали непригодным для реконструкции и снесли, затем не смогли согласовать проект нового кинотеатра. Новый бенефициар Евгений Дегтярев и вовсе заявил, что построит на месте легендарного кинотеатра торговый центр.