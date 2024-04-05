rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля, 17:13

Published 5 апреля, 17:13

Modified 5 апреля, 17:15

Updated 5 апреля, 17:15

Налоговая собралась обанкротить кинотеатр «Россия» в Ростове

Налоговая собралась обанкротить кинотеатр «Россия» в Ростове

5 апреля 2024, 17:13
Фото: Картинка для иллюстрации / Изображение Midjourney
Налоговая собралась обанкротить кинотеатр «Россия» в Ростове
ИФНС России по Ленинскому району Ростова хочет признать банкротом компанию-владельца кинотеатра «Россия», сообщает сервис «Спарк».

Налоговики хотят через арбитражный суд признать банкротом «Киноконцертный комплекс „Русь“». Сообщение об этом появилось 3 апреля. Однако подробностей, на основании чего ИФНС подает иск о банкротстве нет.

Почти 13 тыс человек потребовали признать банкротами в Ростовской области
Узнать подробнее

ООО «Киноконцертный комплекс „Русь“ было зарегистрировано в Ростовской области в 2005 году. Компания специализируется на производстве кино и телевизионных программ. Ее бенефициаром с этого года является Евгений Дегтярев, а руководителем — Юрий Каменщиков. По итогам 2023 года, убытки компании превысили 400 тысяч рублей.

«Киноконцертный комплекс „Русь“» создавали для реконструкции кинотеатра «Россия» в ростовском парке Горького. Проект должны были завершить еще в 2008 году. Но сначала здание признали непригодным для реконструкции и снесли, затем не смогли согласовать проект нового кинотеатра. Новый бенефициар Евгений Дегтярев и вовсе заявил, что построит на месте легендарного кинотеатра торговый центр.

Сам участок в парке горького все это время пустует. Сообщалось, что снесенному кинотеатру могут вернуть статус памятника культуры.

Читайте также:
В Ростове при реконструкции стадиона «Труд» может появиться новый Дворец спортаВ Морозовске сдетонировал упавший беспилотник, пострадали восемь человекБывшая сотрудница «Почты России» в Новошахтинске вытащила из кассы 1,1 млн рублей
#Общество#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области отключили отопление и отбили массовую атаку БПЛА
Вчера, 16:57
В Морозовске сдетонировал упавший беспилотник, пострадали восемь человек
5 апреля, 10:28
Минивэн сбил людей у светофора в Ростове и врезался в дом
Вчера, 14:33
В Ростовской области задержали четверых подозреваемых в расправе над инженерами
Вчера, 14:06
Неизвестный открыл стрельбу в центре Шахт
Вчера, 12:49
Ростов-на-Дону накроет летняя жара до +25°C с 8 апреля
6 апреля, 10:05
"