Назван подозреваемый в жестоком убийстве инженера и его коллеги в Ростовской области

Posted 5 апреля, 11:10
Published 5 апреля, 11:10
Modified 5 апреля, 11:12
Updated 5 апреля, 11:12
По информации канала, подозреваемый ранее был судим и работал менеджером. Он в 2014 году угнал автомобиль ВАЗ в Волгодонске.
Говорится, что сейчас мужчина находится в бегах, но официальной информации об этом не поступало. Канал сообщил, что он может быть причастен к убийству двух сотрудников сельхозкооператива «Верхоломов» — главного инженера и его коллеги, у одного из которых отрезали уши.
По информации регионального УСКР, по факту убийства двух человек возбудили уголовное дело. Все материалы направили в первый отдел по расследованию особо важных дел.
В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства. О мотивах пока никаких сведений не было.