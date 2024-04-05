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Posted 5 апреля, 11:10

Published 5 апреля, 11:10

Modified 5 апреля, 11:12

Updated 5 апреля, 11:12

Назван подозреваемый в жестоком убийстве двух жителей Ростовской области

Назван подозреваемый в жестоком убийстве инженера и его коллеги в Ростовской области

5 апреля 2024, 11:10
Фото: Следком по Ростовской области
Назван подозреваемый в жестоком убийстве двух жителей Ростовской области

В Ростовской области назвали подозреваемого в двойном убийстве

В Ростовской области подозреваемым в убийстве двух человек может быть 32-летний мужчина, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, подозреваемый ранее был судим и работал менеджером. Он в 2014 году угнал автомобиль ВАЗ в Волгодонске.

Говорится, что сейчас мужчина находится в бегах, но официальной информации об этом не поступало. Канал сообщил, что он может быть причастен к убийству двух сотрудников сельхозкооператива «Верхоломов» — главного инженера и его коллеги, у одного из которых отрезали уши.

Появилось видео с места жестокого двойного убийства в Ростовской области
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По информации регионального УСКР, по факту убийства двух человек возбудили уголовное дело. Все материалы направили в первый отдел по расследованию особо важных дел.

В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства. О мотивах пока никаких сведений не было.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Убийство#Подозреваемый#Происшествия
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