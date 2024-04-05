Назван подозреваемый в жестоком убийстве инженера и его коллеги в Ростовской области

Говорится, что сейчас мужчина находится в бегах, но официальной информации об этом не поступало. Канал сообщил, что он может быть причастен к убийству двух сотрудников сельхозкооператива «Верхоломов» — главного инженера и его коллеги, у одного из которых отрезали уши.