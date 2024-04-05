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Posted 5 апреля, 07:42

Published 5 апреля, 07:42

Modified 5 апреля, 07:44

Updated 5 апреля, 07:44

Неизвестные жестоко убили инженера в Ростовской области и отрезали ему уши

Неизвестные жестоко убили инженера в Ростовской области и отрезали ему уши

5 апреля 2024, 07:42
Фото: 1MI
Неизвестные жестоко убили инженера в Ростовской области и отрезали ему уши
В Ростовской области пропавшего главного инженера сельхозкооператива «Верхоломов» нашли жестоко убитым в багажнике его автомобиля, об этом сообщил популярный Telegram-канал.

В пятницу, 5 апреля, Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники рассказал, что в Ростовской области произошло жестокое убийство.

По предварительной информации, которая пока не получила подтверждения в пресс-службе силовых ведомств, неизвестные отрезали уши и вспороли горло главному инженеру сельхозкооператива «Верхоломов» в Ростовской области.

Авторы канала сообщили, что 41-летний начальник Андрей Ликольд и другой сотрудник кооператива 52-летний Юрий Московой поехали в Волгодонск вечером 2 апреля. Мужчины передвигались на двух автомобилях, однако спустя время внезапно пропали без вести, перестав отвечать на звонки и сообщения своих близких. Родные пропавших мужчин обратились за помощью правоохранительных органов, чтобы выяснить, куда пропали их любимые.

Авторы канала сообщили, что 41-летний начальник Андрей Ликольд и другой сотрудник кооператива 52-летний Юрий Московой поехали в Волгодонск вечером 2 апреля.Авторы канала сообщили, что 41-летний начальник Андрей Ликольд и другой сотрудник кооператива 52-летний Юрий Московой поехали в Волгодонск вечером 2 апреля.
Авторы канала сообщили, что 41-летний начальник Андрей Ликольд и другой сотрудник кооператива 52-летний Юрий Московой поехали в Волгодонск вечером 2 апреля.
Фото: t.me/shot_shot
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И вот в четверг, 4 апреля, поздним вечером поиски одного из мужчин закончились. По предварительной информации, в пяти километрах от хутора в реке Сал был обнаружен Mitsubishi Outlander, который принадлежал Андрею Ликольду. В багажнике автомобиля лежало обезображенное тело мужчины, связанное по рукам и ногам. У мужчины не было обоих ушей, а на горле была глубокая рана. В 200 метрах от автомобиля удалось найти и вторую машину — ВАЗ -21200, которым управлял Юрий Московой. Тела внутри не было, поиски 52-летнего мужчины все еще продолжаются.

Теперь следователям предстоит выяснить, кто и зачем убил инженера с подобной жестокостью.

Данные уточняются.

Ранее стало известно, как погиб инспектор заказника «Цимлянский», чье тело нашли в затопленном авто на дне реки.

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