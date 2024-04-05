Неизвестные жестоко убили инженера в Ростовской области и отрезали ему уши

И вот в четверг, 4 апреля, поздним вечером поиски одного из мужчин закончились. По предварительной информации, в пяти километрах от хутора в реке Сал был обнаружен Mitsubishi Outlander, который принадлежал Андрею Ликольду. В багажнике автомобиля лежало обезображенное тело мужчины, связанное по рукам и ногам. У мужчины не было обоих ушей, а на горле была глубокая рана. В 200 метрах от автомобиля удалось найти и вторую машину — ВАЗ -21200, которым управлял Юрий Московой. Тела внутри не было, поиски 52-летнего мужчины все еще продолжаются.