Обломки сбитого беспилотника убили собаку в Ростовской области

Posted 5 апреля, 06:27
Published 5 апреля, 06:27
Modified 5 апреля, 06:29
Updated 5 апреля, 06:29
Ранее в Минобороны рассказали, что над донским регионом удалось сбить 44 беспилотника. Эту атаку назвали попыткой теракта со стороны киевского режима.
Теперь Telegram-канал сообщил, что обломки одного из БПЛА якобы упали на жилой дом и убили собаку. Жильцы в этот момент были в подвале.
«В доме на Мухоперца выбило стекла, посекло стены и забор, а одним из обломков убило сторожевого пса по кличке Дозор», — уточняет канал.
Добавим, что официальной информации о собаке и доме не поступало, она уточняется.
Также стало известно, что в регионе повреждена электроподстанция. Сейчас специалисты занимаются восстановлением электроснабжения.