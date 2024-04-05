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Posted 5 апреля, 06:27

Published 5 апреля, 06:27

Modified 5 апреля, 06:29

Updated 5 апреля, 06:29

Обломки сбитого беспилотника убили собаку в Ростовской области

Обломки сбитого беспилотника убили собаку в Ростовской области

5 апреля 2024, 06:27
Фото: mil.ru
Обломки сбитого беспилотника убили собаку в Ростовской области
В Ростовской области обломки беспилотника упали на жилое здание, из-за чего погибла собака, сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее в Минобороны рассказали, что над донским регионом удалось сбить 44 беспилотника. Эту атаку назвали попыткой теракта со стороны киевского режима.

Теперь Telegram-канал сообщил, что обломки одного из БПЛА якобы упали на жилой дом и убили собаку. Жильцы в этот момент были в подвале.

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«В доме на Мухоперца выбило стекла, посекло стены и забор, а одним из обломков убило сторожевого пса по кличке Дозор», — уточняет канал.

Добавим, что официальной информации о собаке и доме не поступало, она уточняется.

Также стало известно, что в регионе повреждена электроподстанция. Сейчас специалисты занимаются восстановлением электроснабжения.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Обломки#Происшествия#Сбитый беспилотник
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