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Posted 5 апреля, 06:43

Published 5 апреля, 06:43

Modified 5 апреля, 07:20

Updated 5 апреля, 07:20

Ростовчанин пожаловался на спящего кота среди хлеба в магазине «Магнит»

«Пограничные эмоции»: ростовчанин пожаловался на спящего кота среди хлеба в «Магните»

5 апреля 2024, 06:43
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчанин пожаловался на спящего кота среди хлеба в магазине «Магнит»

Ростовчанин пожаловался на спящего кота среди хлеба в «Магните»

Покупатель зашел минувшей ночью в магазин «Магнит» на Зорге, 58/1 в Ростове и обнаружил на деревянной полке среди хлебобулочных изделий спящего кота. Об этом он сообщил RostovGazeta.

Собеседник рассказывает, что спящий кот среди хлебобулочных изделий в «Магните» вызвал пограничные эмоции.

С одной стороны — улыбку и умиление. Да и мышей при наличии кота в магазине не будет. Но с другой — опасение за здоровье после покупки хлебобулочных изделий, закопавшись в которые, спал неизвестный кот.

«Я не против, когда братья наши меньшие спят под прилавком или просто ходят по магазину. Но кот спал на полке среди круассанов», — возмущается ростовчанин Сергей [имя изменено по его просьбе — прим. редакции].
С одной стороны, спящий среди булок кот, вызвал у покупателя позитивные эмоции. С одной стороны, спящий среди булок кот, вызвал у покупателя позитивные эмоции.
С одной стороны, спящий среди булок кот, вызвал у покупателя позитивные эмоции.
Фото: rostovgazeta.ru
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Собеседник добавляет, что сперва хотел сделать работником магазина замечание. Однако увидел, как с ближайшего стеллажа на пол упали рулеты. Мимо проходил сотрудник магазина и тоже заметил это. Но, по словам очевидца, ничего не предприняв, зашел в подсобку.

«Столь странное отношение персонала к происходящему в магазине обескураживает», — возмущается Сергей.

На момент публикации материала в «Магните» затруднились прокомментировать этот инцидент.

«Направьте, пожалуйста, запрос на адрес пресс-службы», — предложил консультант.

Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta выясняла, что за чудо-кота продают за два миллиона рублей в Ростовской области.

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