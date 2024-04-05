«Пограничные эмоции»: ростовчанин пожаловался на спящего кота среди хлеба в «Магните»

Posted 5 апреля, 06:43
Published 5 апреля, 06:43
Modified 5 апреля, 07:20
Updated 5 апреля, 07:20
Собеседник рассказывает, что спящий кот среди хлебобулочных изделий в «Магните» вызвал пограничные эмоции.
С одной стороны — улыбку и умиление. Да и мышей при наличии кота в магазине не будет. Но с другой — опасение за здоровье после покупки хлебобулочных изделий, закопавшись в которые, спал неизвестный кот.
«Я не против, когда братья наши меньшие спят под прилавком или просто ходят по магазину. Но кот спал на полке среди круассанов», — возмущается ростовчанин Сергей [имя изменено по его просьбе — прим. редакции].
Собеседник добавляет, что сперва хотел сделать работником магазина замечание. Однако увидел, как с ближайшего стеллажа на пол упали рулеты. Мимо проходил сотрудник магазина и тоже заметил это. Но, по словам очевидца, ничего не предприняв, зашел в подсобку.
«Столь странное отношение персонала к происходящему в магазине обескураживает», — возмущается Сергей.
На момент публикации материала в «Магните» затруднились прокомментировать этот инцидент.
«Направьте, пожалуйста, запрос на адрес пресс-службы», — предложил консультант.
Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
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