Политолог рассказал, как Киев отчитывается перед Западом об атаках Ростовской области

Posted 5 апреля, 16:57
Published 5 апреля, 16:57
Modified 5 апреля, 16:59
Updated 5 апреля, 16:59
Напомним, что массированную атаку беспилотников отразили ПВО в Морозовском районе. Уточняется, что всего перехвачено и ликвидировано 44 БПЛА.
По словам эксперта, Ростовская область — это стратегический регион России и специальной военной операции. Поэтому любой урон по инфраструктурным объектам региона выгоден киевскому режиму.
«По факту военно-экономический урон от атак наших врагов ничтожен. Но с точки зрения киевских идеологов, он вполне достаточен для психологического запугивания населения — нагнетания определенной атмосферы страхов, волнений, сомнений. Они же уже заявляют, что ежесуточно запускают от 30 до 50 беспилотников по регионам России. По сути, это работа по дневникам и конспектам Геббельса в чистом виде», — отмечает Александр Сухарь.
Спикер подчеркивает, что не надо быть семи пядей во лбу для осознания — число таких попыток ударов будет нарастать. Они же служат прекрасным отчетом для западных спонсоров киевского режима. Таким образом, Украина условно показывает, что продолжает борьбу.
В подобных условиях политолог уверен в необходимости усиления систем ПВО в Ростовской области.
«Безопасность предприятий, важных инфраструктурных объектов нужно усиливать. Жителям Ростовской области тоже следует быть более бдительными», — рекомендует эксперт.
Сейчас поставки вооружения Украине заморожены. Спикер отмечает, что все европейское оружие уже было поставлено Киеву. Его наша армия практически уничтожила. Соответственно, теперь поставки вооружения пойдут из США.
«На этом воинствующая партия США зарабатывает огромные деньги. Соответственно, когда говорят, что наша армия выжигает американскую технику и оружие — для них это прекрасная новость. Они же продолжат зарабатывать, производя новое», — комментирует политолог.
Эксперт уверен, что Украина сейчас использует остатки, которые поставлялись ранее. И, по предположениям собеседника, объемы поставок были значительно больше, чем официально об этом заявлялось.
«Как правило, когда США объявляют о планируемой через месяц поставке Украине техники или вооружения, это означает, что все уже поставлено. Так было практически всегда», — констатирует собеседник.
В ноябре 2024 года в США пройдут выборы президента. За многими решениями сейчас там стоит воинствующая партия. Она пытается противоборствовать с Россией, ослабить влияние нашей страны, которое за время проведения СВО значительно возросло.
По словам политолога, воинствующая партия всегда экспансионистская. Ее цель — выход на международную арену, чтобы влиять на внутреннее положение других государств. Поэтому партия поддерживает перевороты и военные конфликты, извлекая из этого и экономическую выгоду.
Но есть и партия так называемых изоляционистов США, в которую входит Илон Маск, серьезные промышленники и политики.
«Они наоборот хотят, чтобы США меньше вмешивались в дела других государств, сосредоточившись на своей стране. К интересам этого блока тяготеет Дональд Трамп», — говорит эксперт.
Между партиями США наблюдается серьезное противостояние.
«Есть большая вероятность, что партия изоляционистов победит на выборах в США. Поэтому, конечно же, воинствующая партия изо всех сил старается зацепиться за власть и за конфликт на Украине. Украина понимает, что может остаться без финансирования. Поэтому сейчас максимально применяет оставшееся вооружение», — разъясняет спикер.
Политолог напоминает, что в мае 2024 года заканчиваются полномочия Владимира Зеленского — на Украине должны пройти выборы президента.
«Но интересный момент. Под предлогом боевых действий, он выборы не проводит. А все потому, что шансы победить у него отсутствуют», — говорит Александр Сухарь.
По словам собеседника, уже даже оппозиционные к России украинские кандидаты сегодня говорят о необходимости заканчивать конфликт. Мало кто хочет продолжать боевые действия и среди политической элиты Украины.
«Зеленский оказался в уязвимой ситуации. Ничего, кроме узурпации власти, сделать теперь он не может. Поэтому доказывая якобы свою „субъективность и правоту“, конечно же, он будет продолжать атаки беспилотников и попытки террористических атак на регионы России», — делится информацией собеседник.
Спикер разъясняет, что решение президента Украины не проводить выборы чревато серьезным недовольством. Как среди украинских политиков, так и основной части общества, уставшего не только от боевых действий, но и от коррупции, которая параллельно расцветает на фоне происходящего.
«Украинцы погибают, а украинские политики из окружения Зеленского продолжают набивать свои карманы. Но протесты там нарастают все больше и больше потому, что Украина действительно оказалась на грани развала», — резюмирует политолог.
Ранее, со ссылкой на слова депутата Госдумы от Ростовской области, RostovGazeta сообщала о наступлении наших войск в зоне СВО.