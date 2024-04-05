Появилось видео с места жестокого двойного убийства в Ростовской области

Posted 5 апреля, 09:47
Published 5 апреля, 09:47
Modified 5 апреля, 09:49
Updated 5 апреля, 09:49
Сейчас в Зимовниковском районе расследуется дело об убийстве двух мужчин. Они 2 апреля уехали с работы, но дома не появились, а сейчас нашли их тела с признаками насильственной смерти.
В данный момент на месте работают следователи и выясняют все обстоятельства. Между тем, Telegram-канал Shot писал, что пропали главный инженер сельхозкооператива «Верхоломов» и его коллега. Тогда говорилось, что нашли тело одного из них, у него якобы были отрезаны уши.
На опубликованном СК видео показан автомобиль возле водоема, рядом находились специалисты и занимались его осмотром. Вероятно, это транспорт одного из убитых.
О подозреваемых в убийстве пока информации не было.