Появилось видео с места жестокого двойного убийства в Ростовской области

В данный момент на месте работают следователи и выясняют все обстоятельства. Между тем, Telegram-канал Shot писал, что пропали главный инженер сельхозкооператива «Верхоломов» и его коллега. Тогда говорилось, что нашли тело одного из них, у него якобы были отрезаны уши.