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Posted 5 апреля, 09:47

Published 5 апреля, 09:47

Modified 5 апреля, 09:49

Updated 5 апреля, 09:49

Появилось видео с места жестокого двойного убийства в Ростовской области

Появилось видео с места жестокого двойного убийства в Ростовской области

5 апреля 2024, 09:47
Фото: Следком по Ростовской области
Появилось видео с места жестокого двойного убийства в Ростовской области
В Интернете появилось видео, на котором показаны следственные действия после убийства двух человек, ролик опубликовало региональное УСКР.

Сейчас в Зимовниковском районе расследуется дело об убийстве двух мужчин. Они 2 апреля уехали с работы, но дома не появились, а сейчас нашли их тела с признаками насильственной смерти.

В данный момент на месте работают следователи и выясняют все обстоятельства. Между тем, Telegram-канал Shot писал, что пропали главный инженер сельхозкооператива «Верхоломов» и его коллега. Тогда говорилось, что нашли тело одного из них, у него якобы были отрезаны уши.

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Появилось видео с места жестокого двойного убийства в Ростовской области
Видео: Следком по Ростовской области

На опубликованном СК видео показан автомобиль возле водоема, рядом находились специалисты и занимались его осмотром. Вероятно, это транспорт одного из убитых.

О подозреваемых в убийстве пока информации не было.

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