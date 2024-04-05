Ростовчанам объяснили, как преодолеть синдром самозванца

Posted 5 апреля, 17:15
Published 5 апреля, 17:15
Modified 5 апреля, 17:17
Updated 5 апреля, 17:17
Синдром самозванца — это психологическое явление, характеризующееся постоянной неуверенностью в себе и страхом быть разоблаченным как мошенник. Интересно, что даже успешные специалисты в своей области могут быть подвержены этому.
Понимание синдрома самозванца и его влияния имеет важное значение для руководителей, стремящихся к усилению своего лидерства и созданию более устойчивой команды. Осознавая эту проблему, можно управлять с большей уверенностью и ответственностью.
По информации издания, не стоит стыдиться своих чувств — осознание неуверенности в себе и ощущение недостаточной значимости в текущей ситуации являются первым шагом к решению проблемы. Важно уметь преобразовывать негативные мысли в положительные утверждения, где подчеркиваются ваши сильные стороны и достижения.
«Чтобы подавить голос сомнений внутри себя, выходите за пределы зоны комфорта, получается новые навыки и используйте их», — говорится в публикации.
Отмечается, что празднование собственных успехов, даже самых маленьких, является признанием побед и способствует укреплению уверенности в себе.