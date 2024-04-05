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Posted 5 апреля, 17:15

Published 5 апреля, 17:15

Modified 5 апреля, 17:17

Updated 5 апреля, 17:17

Ростовчанам объяснили, как преодолеть синдром самозванца

Ростовчанам объяснили, как преодолеть синдром самозванца

5 апреля 2024, 17:15
Фото: Изображение Midjourney
Любой человек, даже с хорошей работой и высокой зарплатой, может столкнуться с синдромом самозванца. Как решается эта проблема, сообщило издание Newia.ru.

Синдром самозванца — это психологическое явление, характеризующееся постоянной неуверенностью в себе и страхом быть разоблаченным как мошенник. Интересно, что даже успешные специалисты в своей области могут быть подвержены этому.

Понимание синдрома самозванца и его влияния имеет важное значение для руководителей, стремящихся к усилению своего лидерства и созданию более устойчивой команды. Осознавая эту проблему, можно управлять с большей уверенностью и ответственностью.

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По информации издания, не стоит стыдиться своих чувств — осознание неуверенности в себе и ощущение недостаточной значимости в текущей ситуации являются первым шагом к решению проблемы. Важно уметь преобразовывать негативные мысли в положительные утверждения, где подчеркиваются ваши сильные стороны и достижения.

«Чтобы подавить голос сомнений внутри себя, выходите за пределы зоны комфорта, получается новые навыки и используйте их», — говорится в публикации.

Отмечается, что празднование собственных успехов, даже самых маленьких, является признанием побед и способствует укреплению уверенности в себе.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Психология#Уверенность в себе#Синдром самозванца
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