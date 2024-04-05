Ростовчанки стали авторами дизайна молодежных карт Сбера

Организаторы конкурса — «Движение Первых» и Сбер. Участникам предлагалось создать рисунок на одну из тем: «Доброе дело», «Семья» и «Мой край». Каждую работу нужно было сопроводить кратким пояснением того, что стало источником вдохновения для рисунка.



В общей сложности на суд экспертного жюри было представлено 2,5 тыс. дизайнов со всей страны. В результате были выявлены три победителя, среди которых оказались Виктория Пономарёва из Волгодонска и Алия Нуретдинова из Усть-Донецкого.



Творческий проект Виктории Пономарёвой был разработан по теме «Доброе дело». Описывая свою работу, школьница рассказала, что ее вдохновила одна из последних историй из ее жизни. По ее словам, однажды она шла по коридору школы с плохим настроением, и, как ей казалась на тот момент, ничто не могло его исправить. Но тут к ней подошла маленькая девочка и протянула открытку с надписью «Спасибо» и сказала: «Улыбайся чаще, спасибо тебе». Теперь, вспоминая эту историю, у нее всегда поднимается настроение, добавила победительница.