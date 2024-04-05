Ростовчанки стали авторами дизайна молодежных карт Сбера

Posted 5 апреля, 16:38
Published 5 апреля, 16:38
Modified 5 апреля, 16:40
Updated 5 апреля, 16:40
Организаторы конкурса — «Движение Первых» и Сбер. Участникам предлагалось создать рисунок на одну из тем: «Доброе дело», «Семья» и «Мой край». Каждую работу нужно было сопроводить кратким пояснением того, что стало источником вдохновения для рисунка.
В общей сложности на суд экспертного жюри было представлено 2,5 тыс. дизайнов со всей страны. В результате были выявлены три победителя, среди которых оказались Виктория Пономарёва из Волгодонска и Алия Нуретдинова из Усть-Донецкого.
Творческий проект Виктории Пономарёвой был разработан по теме «Доброе дело». Описывая свою работу, школьница рассказала, что ее вдохновила одна из последних историй из ее жизни. По ее словам, однажды она шла по коридору школы с плохим настроением, и, как ей казалась на тот момент, ничто не могло его исправить. Но тут к ней подошла маленькая девочка и протянула открытку с надписью «Спасибо» и сказала: «Улыбайся чаще, спасибо тебе». Теперь, вспоминая эту историю, у нее всегда поднимается настроение, добавила победительница.
Алия Нуретдинова попыталась связать свой дизайн с историей её семьи. Девушка рассказала, что пять лет назад не стало ее отца. По ее словам, он долго болел, но ничего не помогало. А когда речь зашла об операции, было уже поздно, сердце не выдержало. С того дня жизнь ее семьи изменилась, и они стали жить втроём: мать, сестра и Алия.
«В этом дизайне я хотела отразить нашу семью в полном составе. Сердца означают любовь, а крылья — ангела-хранителя (папа)», — подчеркнула Нуретдинова.
Создателем третьего дизайна на тему «Мой край» стал Артем Мухатдинов из Свердловской области. Церемония награждения победителей состоялась в павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ.
Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв отметил,
что Сбер всегда готов предоставить свои лучшие разработки, решения и активности, чтобы помочь раскрыть потенциал молодых людей. И этот конкурс, проведенный совместно с «Движением Первых», не исключение. Усачев не был удивлен тому, что в число победителей вошли участники из Ростовской области. Он подчеркнул, что дизайны, представленные Викторией Пономаревой и Алией Нуретдиновой, имеют особые истории, что также ценно и для Сбера, поскольку таким образом участницы смогли рассказать о них в том числе и с поддержкой компании.