Рыбак в Ростовской области рассказал о своих невероятных уловах

Posted 5 апреля, 06:34
Published 5 апреля, 06:34
Modified 5 апреля, 06:36
Updated 5 апреля, 06:36
Рыбак поделился тем, что приезжает на реку Северский Донец и при правильном подходе он возвращается домой не с пустыми руками. В последний раз ему удалось выловить большое количество карасей на несколько килограммов.
«Прикормку я использовал с ароматом чеснока, как и в прошлый раз. Что касается насадки, то в этот раз лучше ловилось на червя», — сообщил нам Денис. Он прислал фотографии и показал большое количество рыбы.
Ранее он уже рассказывал, что на этом же водоеме ловил большое количество карасей. При этом ему даже не приходилось менять локацию, чтобы получить хороший улов. Всего он потратил на это несколько часов и вернулся домой.
Ранее другой ростовский рыбак рассказал, на что можно поймать много карасей и сазанов.