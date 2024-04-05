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Posted 5 апреля, 06:34

Published 5 апреля, 06:34

Modified 5 апреля, 06:36

Updated 5 апреля, 06:36

Рыбак в Ростовской области рассказал о своих невероятных уловах

Рыбак в Ростовской области рассказал о своих невероятных уловах

5 апреля 2024, 06:34
Фото: Фотографии RostovGazeta прислал Денис Дымура
Рыбак в Ростовской области рассказал о своих невероятных уловах
Житель Ростовской области Денис Дымура постоянно ходит на рыбалку и возвращается с внушительным уловом, об этом он рассказал RostovGazeta.

Рыбак поделился тем, что приезжает на реку Северский Донец и при правильном подходе он возвращается домой не с пустыми руками. В последний раз ему удалось выловить большое количество карасей на несколько килограммов.

«Прикормку я использовал с ароматом чеснока, как и в прошлый раз. Что касается насадки, то в этот раз лучше ловилось на червя», — сообщил нам Денис. Он прислал фотографии и показал большое количество рыбы.

Фото: Фотографии RostovGazeta прислал Денис Дымура

Ранее он уже рассказывал, что на этом же водоеме ловил большое количество карасей. При этом ему даже не приходилось менять локацию, чтобы получить хороший улов. Всего он потратил на это несколько часов и вернулся домой.

Ранее другой ростовский рыбак рассказал, на что можно поймать много карасей и сазанов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыбалка#Карась#Прикормка
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