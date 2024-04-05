Система ПВО уничтожила более 40 беспилотников в Ростовской области

Posted 5 апреля, 04:38
Published 5 апреля, 04:38
Modified 5 апреля, 04:40
Updated 5 апреля, 04:40
В Морозовском районе началась массированная атака беспилотниками. Всего системе ПВО удалось уничтожить свыше 40 целей.
Однако повреждения получила электроподстанция, сейчас проводятся работы, чтобы вернуть электричество. О сроках информации пока нет.
Пользователи в комментариях удивились такому большому количеству дронов. Также они поблагодарили российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность.
«Наше ПВО лучшее», — пишут ростовчане.
«Спасибо. Наши лучшие защитники», — заявляют местные жители.
Ранее Голубев объявлял тревогу из-за атак беспилотников в регионе.