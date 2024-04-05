rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля, 04:38

Published 5 апреля, 04:38

Modified 5 апреля, 04:40

Updated 5 апреля, 04:40

Система ПВО уничтожила более 40 беспилотников в Ростовской области

Система ПВО уничтожила более 40 беспилотников в Ростовской области

5 апреля 2024, 04:38
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области системе ПВО удалось отразить атаку беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев.

В Морозовском районе началась массированная атака беспилотниками. Всего системе ПВО удалось уничтожить свыше 40 целей.

Однако повреждения получила электроподстанция, сейчас проводятся работы, чтобы вернуть электричество. О сроках информации пока нет.

«Сначала птички пели, затем — взрыв»: жители Таганрога сообщили о работе ПВО 31 марта
Узнать подробнее

Пользователи в комментариях удивились такому большому количеству дронов. Также они поблагодарили российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность.

«Наше ПВО лучшее», — пишут ростовчане.

«Спасибо. Наши лучшие защитники», — заявляют местные жители.

Ранее Голубев объявлял тревогу из-за атак беспилотников в регионе.

Читайте также:
«Сначала птички пели, затем — взрыв»: жители Таганрога сообщили о работе ПВО 31 мартаСтало известно, что сбила система ПВО над Ростовской областьюСистемы ПВО отразили ракетную атаку по Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Губернатор#Беспилотники#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области отключили отопление и отбили массовую атаку БПЛА
Вчера, 16:57
В Морозовске сдетонировал упавший беспилотник, пострадали восемь человек
5 апреля, 10:28
Минивэн сбил людей у светофора в Ростове и врезался в дом
Вчера, 14:33
В Ростовской области задержали четверых подозреваемых в расправе над инженерами
Вчера, 14:06
Неизвестный открыл стрельбу в центре Шахт
Вчера, 12:49
Ростов-на-Дону накроет летняя жара до +25°C с 8 апреля
6 апреля, 10:05
"