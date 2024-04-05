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Posted 5 апреля, 07:29

Published 5 апреля, 07:29

Modified 5 апреля, 07:31

Updated 5 апреля, 07:31

Стали известны подробности ножевого ранения главы Мурманской области

Стали известны подробности ножевого ранения главы Мурманской области

5 апреля 2024, 07:29
Фото: Правительство Мурманской области
Стали известны подробности ножевого ранения главы Мурманской области

Главе Мурманской области Чибису провели операцию после ножевого ранения

Медики провели операцию губернатору Мурманской области Андрею Чибису, который получил ножевое ранение, сообщили в облправительстве.

Изначально следствие сообщило, что на губернатора напал мужчина и ударил его ножом. Это произошло после встречи с жителями города Апатиты.

На помощь пострадавшему пришли сотрудники Росгвардии и ранили нападавшего. Чибиса доставили в больницу, где провели операцию. По информации правительства, он в тяжелом состоянии в реанимации.

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После этого губернатор разместил в соцсетях видео и рассказал, что пришел в себя. Он выразил слова благодарности медицинским специалистам.

Добавим, что на месте происшествия сейчас работают следователи и выясняют все детали нападения.

Ранее бойца ВСУ осудили на 20 лет в Ростове-на-Дону за попытку убить пленного штыком.

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#Илья Протвинов#Мурманская область#Происшествия#Андрей Чибис#Ножевое ранение
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