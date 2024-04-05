Стали известны подробности ножевого ранения главы Мурманской области

Posted 5 апреля, 07:29
Published 5 апреля, 07:29
Modified 5 апреля, 07:31
Updated 5 апреля, 07:31
Изначально следствие сообщило, что на губернатора напал мужчина и ударил его ножом. Это произошло после встречи с жителями города Апатиты.
На помощь пострадавшему пришли сотрудники Росгвардии и ранили нападавшего. Чибиса доставили в больницу, где провели операцию. По информации правительства, он в тяжелом состоянии в реанимации.
После этого губернатор разместил в соцсетях видео и рассказал, что пришел в себя. Он выразил слова благодарности медицинским специалистам.
Добавим, что на месте происшествия сейчас работают следователи и выясняют все детали нападения.
Ранее бойца ВСУ осудили на 20 лет в Ростове-на-Дону за попытку убить пленного штыком.