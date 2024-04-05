Стало известно, где в Ростове можно зарабатывать до 250 тысяч в месяц

Водители грузовиков в Ростове зарабатывают от 130 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц. Помимо опыта работы, от них требуется следить за техническим состоянием транспорта, самостоятельно производить необходимые работы по обеспечению его безопасной эксплуатации, содержать салон и сам автомобиль в чистоте.