Стало известно, где в Ростове можно зарабатывать до 250 тысяч в месяц

Posted 5 апреля, 12:32
Published 5 апреля, 12:32
Modified 5 апреля, 12:34
Updated 5 апреля, 12:34
Зарплату в 250 тысяч рублей в Ростове предлагают стоматологу-хирургу. От него требуется опыт работы от трех лет и наличие высшего образования. Также медик должен иметь действующие медицинские сертификаты.
Со своей стороны работодатели обещают, помимо высокого дохода, предоставление современной медицинской техники, материальные бонусы и даже аренду жилья для иногородних сотрудников.
На столь серьезной должности в Ростове обещают зарплату в 200 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуют наличие высшего образования и аналогичный опыт работы. Ему предстоит контролировать работу подрядчиков, следить за поддержанием в рабочем состоянии коммунальных и инженерных систем, организовывать рабочий процесс, вести переговоры и многое другое.
Помимо большой зарплаты, соискателям предлагают полный соцпакет, компенсацию мобильной связи и карьерный рост.
Доходы менеджеров по продажам стартуют от 150 тысяч рублей в месяц и значительно зависят от процентов. Сотрудники на этой должности занимаются привлечением клиентов, прямыми продажами, ведением переговоров и ведением отчетности.
От соискателя ждут опыт работы, сильные коммуникативные навыки и готовность к командировкам. Со своей стороны работодатель предлагает наставничество и обучение сотрудника и насыщенную корпоративную жизнь.
Водители грузовиков в Ростове зарабатывают от 130 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц. Помимо опыта работы, от них требуется следить за техническим состоянием транспорта, самостоятельно производить необходимые работы по обеспечению его безопасной эксплуатации, содержать салон и сам автомобиль в чистоте.
Заработная плата может завесите от километров, которые проехал водитель на работе, либо от дней в пути. Отдельно оплачиваются дополнительные точки загрузок и выгрузок. Также работодатели обещают премии и круглосуточную поддержку в пути.
Инженер производственно-технического отдела может рассчитывать на доход в районе 130 тысяч рублей. В обязанности инженера входит сопровождение строительных работ, анализ проекта, рабочих чертежей, подготовка разрешительной документации, контроль выполненных работ и многое другое.
Работодатели требуют от соискателя высшее образование в сфере строительства, знание специализированных программ и готовность к командировкам.
Ранее сообщалось, что зарплата курьеров в Ростове выросла до 130 тысяч рублей в месяц.