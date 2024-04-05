rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля, 14:44

Published 5 апреля, 14:44

Modified 5 апреля, 14:46

Updated 5 апреля, 14:46

Студентов обучили работать с банковскими системами в специальной лаборатории

Студентов обучили работать с банковскими системами в специальной лаборатории

5 апреля 2024, 14:44
Фото: unsplash
Студентов обучили работать с банковскими системами в специальной лаборатории
В рамках ежегодной интерактивной выставки «Автоматизированные системы в работе банкира» ВТБ открыл лабораторию по обучению работе с банковскими терминалами и системами на базе Финансового университета.

Функционал розничного портфельного риск — аналитика был представлен на терминале ВТБ на базе приложения по визуализации и исследованию данных Qlik Sense, позволяющего проводить оперативный портфельный анализ в рамках розничного кредитования, выявлять зависимости между индикаторами макросреды и объемом выдачи, а также качеством кредитов, строить графики roll-rate и проводить винтажный анализ.

Студенты узнали, как риск-технологи банка строят скоринговые конвейеры для малого и розничного бизнеса, как терминалы «Финансовая отчетность», «Консолидированная отчетность» и «Рейтингование», использующие данные из внешних источников 1С, ФНС, СПАРК, Право.ру, обеспечивают кредитных аналитиков банка финансовой отчетностью с автоматическими проверками ее качества и выполняют расчет риск-показателей по корпоративному контрагенту на ее основе.

Также студенты познакомились с микросервисной платформой банка — Системой управления залогом. Сервисы системы созданы в партнерстве с Росреестром и Федеральной нотариальной палатой.

«Новая лаборатория помогла студентам разобраться в специфике различных банковских профессий и подготовиться к собеседованию в банке», — сказал член правления банка ВТБ Максим Кондратенко.

Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области отключили отопление и отбили массовую атаку БПЛА
Вчера, 16:57
В Морозовске сдетонировал упавший беспилотник, пострадали восемь человек
5 апреля, 10:28
Минивэн сбил людей у светофора в Ростове и врезался в дом
Вчера, 14:33
В Ростовской области задержали четверых подозреваемых в расправе над инженерами
Вчера, 14:06
Неизвестный открыл стрельбу в центре Шахт
Вчера, 12:49
Ростов-на-Дону накроет летняя жара до +25°C с 8 апреля
6 апреля, 10:05
"