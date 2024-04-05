Студентов обучили работать с банковскими системами в специальной лаборатории

Posted 5 апреля, 14:44
Published 5 апреля, 14:44
Modified 5 апреля, 14:46
Updated 5 апреля, 14:46
Функционал розничного портфельного риск — аналитика был представлен на терминале ВТБ на базе приложения по визуализации и исследованию данных Qlik Sense, позволяющего проводить оперативный портфельный анализ в рамках розничного кредитования, выявлять зависимости между индикаторами макросреды и объемом выдачи, а также качеством кредитов, строить графики roll-rate и проводить винтажный анализ.
Студенты узнали, как риск-технологи банка строят скоринговые конвейеры для малого и розничного бизнеса, как терминалы «Финансовая отчетность», «Консолидированная отчетность» и «Рейтингование», использующие данные из внешних источников 1С, ФНС, СПАРК, Право.ру, обеспечивают кредитных аналитиков банка финансовой отчетностью с автоматическими проверками ее качества и выполняют расчет риск-показателей по корпоративному контрагенту на ее основе.
Также студенты познакомились с микросервисной платформой банка — Системой управления залогом. Сервисы системы созданы в партнерстве с Росреестром и Федеральной нотариальной палатой.
«Новая лаборатория помогла студентам разобраться в специфике различных банковских профессий и подготовиться к собеседованию в банке», — сказал член правления банка ВТБ Максим Кондратенко.