Студентов обучили работать с банковскими системами в специальной лаборатории

Студенты узнали, как риск-технологи банка строят скоринговые конвейеры для малого и розничного бизнеса, как терминалы «Финансовая отчетность», «Консолидированная отчетность» и «Рейтингование», использующие данные из внешних источников 1С, ФНС, СПАРК, Право.ру, обеспечивают кредитных аналитиков банка финансовой отчетностью с автоматическими проверками ее качества и выполняют расчет риск-показателей по корпоративному контрагенту на ее основе.