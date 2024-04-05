Суд заставил Euroclear выплатить ростовскому заводу больше 20 миллионов долларов

Posted 5 апреля, 18:43
Published 5 апреля, 18:43
Modified 5 апреля, 18:45
Updated 5 апреля, 18:45
Арбитражный суд Москвы обязал европейского депозитария Euroclear выплатить 20,7 миллиона долларов «Ростсельмашу». По нынешнему курсу, это примерно 1,9 миллиарда рублей.
Euroclear заблокировал счета Национального расчетный депозитария России в 2022 году. Из-за этого ценные бумаги российских компаний оказались заморожены. Те стали массово подавать иск к Euroclear. Среди истцов был и ростовский завод.
Отмечается, что иск ростовского завода удовлетворен в полном объеме.
Ранее сообщалось, что «Ростсельмаш» хочет отсудить у украинской компании семь миллионов долларов.