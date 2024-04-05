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Posted 5 апреля, 18:43

Published 5 апреля, 18:43

Modified 5 апреля, 18:45

Updated 5 апреля, 18:45

Бельгийская компания-депозитарий должна заплатить «Ростсельмашу» больше 20 миллионов долларов

Суд заставил Euroclear выплатить ростовскому заводу больше 20 миллионов долларов

5 апреля 2024, 18:43
Фото: Wikipedia.org
Бельгийская компания-депозитарий должна заплатить «Ростсельмашу» больше 20 миллионов долларов
Бельгийская компания-депозитарий должна заплатить «Ростсельмашу» больше 20 миллионов долларов, сообщает «Ъ».

Арбитражный суд Москвы обязал европейского депозитария Euroclear выплатить 20,7 миллиона долларов «Ростсельмашу». По нынешнему курсу, это примерно 1,9 миллиарда рублей.

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Euroclear заблокировал счета Национального расчетный депозитария России в 2022 году. Из-за этого ценные бумаги российских компаний оказались заморожены. Те стали массово подавать иск к Euroclear. Среди истцов был и ростовский завод.

Отмечается, что иск ростовского завода удовлетворен в полном объеме.

Ранее сообщалось, что «Ростсельмаш» хочет отсудить у украинской компании семь миллионов долларов.

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