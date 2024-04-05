В Морозовске сдетонировал упавший беспилотник, пострадали восемь человек

Posted 5 апреля, 10:28
Published 5 апреля, 10:28
Modified 5 апреля, 10:32
Updated 5 апреля, 10:32
Напомним, минувшей ночью на пятницу, 5 апреля, на Ростовскую область обрушилась атака, ВСУ ударили по региону с помощью 44 беспилотников. Однако военным удалось отразить атаку и ликвидировать большую часть угроз, по словам донского губернатора, незначительно пострадали только линии электропередачи и один многоквартирный дом.
Однако уже к 13.20 мск поступила обновленная информация. Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что на территории Морозовского района прогремел взрыв. Недалеко от военного аэродрома взорвалось устройство на одном из сбитых беспилотников. В результате произошедшего пострадали восемь человек.
«Они проводили следственные действия на месте падения беспилотников», — объяснил Василий Голубев, добавив, что пострадавших доставили в больницу для оказания квалифицированной медпомощи. К месту происшествия добавили дополнительные бригады врачей.