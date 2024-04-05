В Морозовске сдетонировал упавший беспилотник, пострадали восемь человек

Однако уже к 13.20 мск поступила обновленная информация. Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что на территории Морозовского района прогремел взрыв. Недалеко от военного аэродрома взорвалось устройство на одном из сбитых беспилотников. В результате произошедшего пострадали восемь человек.