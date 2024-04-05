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Posted 5 апреля, 10:28

Published 5 апреля, 10:28

Modified 5 апреля, 10:32

Updated 5 апреля, 10:32

В Ростовской области из-за взрыва устройства БПЛА пострадали восемь дончан

В Морозовске сдетонировал упавший беспилотник, пострадали восемь человек

5 апреля 2024, 10:28
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за взрыва устройства БПЛА пострадали восемь дончан
В Ростовской области после атаки беспилотников во время детонации взрывного устройства одного из летательных аппаратов пострадали восемь человек, об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Напомним, минувшей ночью на пятницу, 5 апреля, на Ростовскую область обрушилась атака, ВСУ ударили по региону с помощью 44 беспилотников. Однако военным удалось отразить атаку и ликвидировать большую часть угроз, по словам донского губернатора, незначительно пострадали только линии электропередачи и один многоквартирный дом.

Губернатор Голубев оценил ущерб после атаки беспилотников по Ростовской области
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Однако уже к 13.20 мск поступила обновленная информация. Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что на территории Морозовского района прогремел взрыв. Недалеко от военного аэродрома взорвалось устройство на одном из сбитых беспилотников. В результате произошедшего пострадали восемь человек.

«Они проводили следственные действия на месте падения беспилотников», — объяснил Василий Голубев, добавив, что пострадавших доставили в больницу для оказания квалифицированной медпомощи. К месту происшествия добавили дополнительные бригады врачей.

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