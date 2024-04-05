В переходе на Университетском в Ростове демонтировали все ларьки

Posted 5 апреля, 16:36
Published 5 апреля, 16:36
Modified 5 апреля, 16:38
Updated 5 апреля, 16:38
Подрядная организация, нанятая администрацией Ростова, демонтировала все торговые павильоны в пешеходном переходе на пересечении Университетского и Большой Садовой. Ранее там размещались ларьки с выпечкой, парфюмерией и так далее.
Теперь стоит задача восстановить стены перехода и потолок. Для проведения работ по переносу линии освещения в подземном переходе сейчас отключено электричество. Поэтому ростовчанам стоит быть там осторожнее.
Ранее жители Ростова пожаловались на аварийное состояние подземного перехода на Театральном проспекте.