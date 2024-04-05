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Posted 5 апреля, 16:36

Published 5 апреля, 16:36

Modified 5 апреля, 16:38

Updated 5 апреля, 16:38

В Ростове демонтировали ларьки в подземном переходе на Университетском,

В переходе на Университетском в Ростове демонтировали все ларьки

5 апреля 2024, 16:36
Фото: Администрация Ростова
В Ростове демонтировали ларьки в подземном переходе на Университетском,
В Ростове демонтировали ларьки в подземном переходе на Университетском, сообщили городские власти.

Подрядная организация, нанятая администрацией Ростова, демонтировала все торговые павильоны в пешеходном переходе на пересечении Университетского и Большой Садовой. Ранее там размещались ларьки с выпечкой, парфюмерией и так далее.

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Теперь стоит задача восстановить стены перехода и потолок. Для проведения работ по переносу линии освещения в подземном переходе сейчас отключено электричество. Поэтому ростовчанам стоит быть там осторожнее.

Ранее жители Ростова пожаловались на аварийное состояние подземного перехода на Театральном проспекте.

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