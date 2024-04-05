В Ростове при реконструкции стадиона «Труд» может появиться новый Дворец спорта

Posted 5 апреля, 11:30
Published 5 апреля, 11:30
Modified 5 апреля, 11:32
Updated 5 апреля, 11:32
В среду, 3 апреля, ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» выпустило положительное заключение на проект реконструкции стадиона «Труд» и строительства Дворца спорта. В разное время на стадионе тренировались различные знаменитые спортсмены, в их числе заслуженный чемпион ХXIV Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, метатель молота Сергей Литвинов и чемпионка Олимпийских игр в Москве 1980 года по бегу на 100 метров Людмила Кондратьева.
Что касается Дворца спорта, возможно, его собираются построить к северу от стадиона на участке, где в настоящий момент находится зеленая зона, поскольку другой свободной земли рядом со стадионом «Труд» на улице Фрунзе, 4 нет. Обращаем внимание, что информация пока не подтвердилась, подробности реализации проекта в заключении не указаны, визуализации проекта в свободном доступе также нет. Данные уточняются.
Ранее стало известно, как будет выглядеть Дворец спорта в центре Ростова после реконструкции.