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Posted 5 апреля, 11:30

Published 5 апреля, 11:30

Modified 5 апреля, 11:32

Updated 5 апреля, 11:32

В Ростове при реконструкции стадиона «Труд» может появиться новый Дворец спорта

В Ростове при реконструкции стадиона «Труд» может появиться новый Дворец спорта

5 апреля 2024, 11:30
Фото: donland.ru
В Ростове при реконструкции стадиона «Труд» может появиться новый Дворец спорта

Госэкспертиза одобрила реконструкцию стадиона «Труд» в Ростове

В Ростове Госэкспертиза одобрила проект реконструкции стадиона «Труд» со строительством Дворца спорта, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

В среду, 3 апреля, ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» выпустило положительное заключение на проект реконструкции стадиона «Труд» и строительства Дворца спорта. В разное время на стадионе тренировались различные знаменитые спортсмены, в их числе заслуженный чемпион ХXIV Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, метатель молота Сергей Литвинов и чемпионка Олимпийских игр в Москве 1980 года по бегу на 100 метров Людмила Кондратьева.

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Что касается Дворца спорта, возможно, его собираются построить к северу от стадиона на участке, где в настоящий момент находится зеленая зона, поскольку другой свободной земли рядом со стадионом «Труд» на улице Фрунзе, 4 нет. Обращаем внимание, что информация пока не подтвердилась, подробности реализации проекта в заключении не указаны, визуализации проекта в свободном доступе также нет. Данные уточняются.

Ранее стало известно, как будет выглядеть Дворец спорта в центре Ростова после реконструкции.

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