В Ростове при реконструкции стадиона «Труд» может появиться новый Дворец спорта

Что касается Дворца спорта, возможно, его собираются построить к северу от стадиона на участке, где в настоящий момент находится зеленая зона, поскольку другой свободной земли рядом со стадионом «Труд» на улице Фрунзе, 4 нет. Обращаем внимание, что информация пока не подтвердилась, подробности реализации проекта в заключении не указаны, визуализации проекта в свободном доступе также нет. Данные уточняются.