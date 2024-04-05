В Ростовской область отбили атаку 44 беспилотников и расследуют зверское убийство

В Следкоме Ростовской области заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух мужчин в Зимовниковском районе. 2 апреля они уехали после работы, но домой так и не вернулись. Мужчины трудились инженерами в сельхозкооперативе «Верхоломов». Их тела с признаками насильственной смерти нашли неподалеку от реки Сал.