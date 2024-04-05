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Posted 5 апреля, 15:08

Published 5 апреля, 15:08

Modified 5 апреля, 15:10

Updated 5 апреля, 15:10

В Ростовской область отбили атаку 44 беспилотников и расследуют зверское убийство

В Ростовской область отбили атаку 44 беспилотников и расследуют зверское убийство

5 апреля 2024, 15:08
Фото: mil.ru
В Ростовской область отбили атаку 44 беспилотников и расследуют зверское убийство
Регион подвергся массированной атаке БПЛА, тем временем полиция провела рейд среди мигрантов в Ростове, а в Зимовниковском районе расследуют жестокое убийство двух мужчин.

Убийство инженеров

В Следкоме Ростовской области заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух мужчин в Зимовниковском районе. 2 апреля они уехали после работы, но домой так и не вернулись. Мужчины трудились инженерами в сельхозкооперативе «Верхоломов». Их тела с признаками насильственной смерти нашли неподалеку от реки Сал.

Убийство было совершено с особой жестокостью. У одного из убитых отрезаны уши. Лица мужчин изуродованы, а на шее — глубокие порезы.

Уголовное дело следователи поместили в категорию особо важных. Они уже изучили место обнаружения трупов и проводят другие следственные мероприятия. Расследование жестокого убийства продолжается.

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Облавы на рынках

В ростовской полиции рассказали о проведении масштабного рейда на рынках в Ростове и Аксайском районе. Там силовики искали нарушителей миграционного законодательства.

В ходе проверки полицейские установили 58 иностранцев, которые незаконно трудились Ростовской области. Также удалось выявить и задокументировать восемь нарушений миграционного законодательства.

В ходе проверки полицейские установили 58 иностранцев, которые незаконно трудились Ростовской области.В ходе проверки полицейские установили 58 иностранцев, которые незаконно трудились Ростовской области.
В ходе проверки полицейские установили 58 иностранцев, которые незаконно трудились Ростовской области.
Фото: 1MI

В отношении нарушителей составили протоколы о нарушении правил въезда и пребывания в России, а также нарушении сроков обращения за патентом для трудовой деятельность.

Теперь правонарушителям необходимо урегулировать свой правовой статус, чтобы их не выдворили из России.

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Атака беспилотников и детонация у военного аэродрома

Минобороны России и местные власти сообщили об атаке 44 беспилотников на Ростовскую область минувшей ночью. Целью БПЛА стал военный аэродром в Морозовском районе. Атаку дронов отражала система ПВО.

В результате происшествия повреждена местная электроподстанция и один многоквартирный дом. Восстановлением электроснабжения оперативно занялись специалисты. Также обломки одного из дронов убили собаку в Морозовске.

Уже днем губернатор Василий Голубев сообщил о еще одном ЧП в Морозовске. Во время изучения обломков сдетонировал один из беспилотников. В результате пострадали восемь человек. Они проводили следственные действия на месте падения БПЛА. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают медицинскую помощь.

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