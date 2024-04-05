В Ростовской область отбили атаку 44 беспилотников и расследуют зверское убийство

Posted 5 апреля, 15:08
Published 5 апреля, 15:08
Modified 5 апреля, 15:10
Updated 5 апреля, 15:10
В Следкоме Ростовской области заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух мужчин в Зимовниковском районе. 2 апреля они уехали после работы, но домой так и не вернулись. Мужчины трудились инженерами в сельхозкооперативе «Верхоломов». Их тела с признаками насильственной смерти нашли неподалеку от реки Сал.
Убийство было совершено с особой жестокостью. У одного из убитых отрезаны уши. Лица мужчин изуродованы, а на шее — глубокие порезы.
Уголовное дело следователи поместили в категорию особо важных. Они уже изучили место обнаружения трупов и проводят другие следственные мероприятия. Расследование жестокого убийства продолжается.
В ростовской полиции рассказали о проведении масштабного рейда на рынках в Ростове и Аксайском районе. Там силовики искали нарушителей миграционного законодательства.
В ходе проверки полицейские установили 58 иностранцев, которые незаконно трудились Ростовской области. Также удалось выявить и задокументировать восемь нарушений миграционного законодательства.
В отношении нарушителей составили протоколы о нарушении правил въезда и пребывания в России, а также нарушении сроков обращения за патентом для трудовой деятельность.
Теперь правонарушителям необходимо урегулировать свой правовой статус, чтобы их не выдворили из России.
Минобороны России и местные власти сообщили об атаке 44 беспилотников на Ростовскую область минувшей ночью. Целью БПЛА стал военный аэродром в Морозовском районе. Атаку дронов отражала система ПВО.
В результате происшествия повреждена местная электроподстанция и один многоквартирный дом. Восстановлением электроснабжения оперативно занялись специалисты. Также обломки одного из дронов убили собаку в Морозовске.
Уже днем губернатор Василий Голубев сообщил о еще одном ЧП в Морозовске. Во время изучения обломков сдетонировал один из беспилотников. В результате пострадали восемь человек. Они проводили следственные действия на месте падения БПЛА. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают медицинскую помощь.