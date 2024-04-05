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Posted 5 апреля, 09:21

Published 5 апреля, 09:21

Modified 5 апреля, 09:23

Updated 5 апреля, 09:23

В Ростовской области пациентов больниц и школьников «травили» молочным фальсификатом

В Ростовской области пациентов больниц и школьников «травили» молочным фальсификатом

5 апреля 2024, 09:21
Фото: unsplash
В Ростовской области пациентов больниц и школьников «травили» молочным фальсификатом

В больницах и школах Ростовской области обнаружили молочный фальсификат

В Ростовской области в соцучреждения поставляли молоко с растительными жирами и фальсификаты молочной продукции, об этом сообщили в пресс-службе управления донского Россельхознадзора.

Сотрудники надзорного органа объявили, что в марте 2024 года им удалось обнаружить в обороте фальсифицированную молочную продукцию, которая поставлялась в три социальных учреждения Ростовской области. В Россельхознадзоре уточнили, что речь идет о школе, детском саде и больнице.

Так, во время проверок и отбора проб для проверки качества и безопасности пищевой продукции с помощью системы «Сирано» удалось выяснить, что в учреждения образования и здравоохранения поставляли молочную продукцию компаний АО «Маслосырзавод Славянский» из Краснодарского края, ООО «Курский сыродельный завод» из Курской области, краснодарских ООО «Южный молочный завод» и ООО «Хладокомбинат Лабинский», в пробах которых содержались растительные масла и жиры на растительной основе, что недопустимо при заявленной маркировке.

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Вместе с этим благодаря ФГИС «Меркурий» удалось выявить поставщиков фальсифицированной молочной продукции, таких предприятий было четыре: волгодонское ИП Арженовского Е.С., ООО «Парус» в Ростове, сальское ООО «Сервис Продукт» и шахтинский ИП Плаченовой В.А.

Всем поставщикам фальсификата объявили предостережение, поручив обеспечить прослеживаемость продукции и соблюдение всех нормативных актов. Предприятиям напомнили следить за тем, чтобы продукция ненадлежащего качества не попала в оборот.

Информацию о результатах проверки направили в социальные учреждения, донское УФАС и управление ветеринарии для принятия необходимых мер по решению ситуации.

Ранее для жителей Ростова покупка чая и ингредиентов для бутерброда оказалась дороже, чем для жителей других донских городов.

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