В Ростовской области пациентов больниц и школьников «травили» молочным фальсификатом

Так, во время проверок и отбора проб для проверки качества и безопасности пищевой продукции с помощью системы «Сирано» удалось выяснить, что в учреждения образования и здравоохранения поставляли молочную продукцию компаний АО «Маслосырзавод Славянский» из Краснодарского края, ООО «Курский сыродельный завод» из Курской области, краснодарских ООО «Южный молочный завод» и ООО «Хладокомбинат Лабинский», в пробах которых содержались растительные масла и жиры на растительной основе, что недопустимо при заявленной маркировке.