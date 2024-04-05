В Ростовской области пациентов больниц и школьников «травили» молочным фальсификатом

Posted 5 апреля, 09:21
Published 5 апреля, 09:21
Modified 5 апреля, 09:23
Updated 5 апреля, 09:23
Сотрудники надзорного органа объявили, что в марте 2024 года им удалось обнаружить в обороте фальсифицированную молочную продукцию, которая поставлялась в три социальных учреждения Ростовской области. В Россельхознадзоре уточнили, что речь идет о школе, детском саде и больнице.
Так, во время проверок и отбора проб для проверки качества и безопасности пищевой продукции с помощью системы «Сирано» удалось выяснить, что в учреждения образования и здравоохранения поставляли молочную продукцию компаний АО «Маслосырзавод Славянский» из Краснодарского края, ООО «Курский сыродельный завод» из Курской области, краснодарских ООО «Южный молочный завод» и ООО «Хладокомбинат Лабинский», в пробах которых содержались растительные масла и жиры на растительной основе, что недопустимо при заявленной маркировке.
Вместе с этим благодаря ФГИС «Меркурий» удалось выявить поставщиков фальсифицированной молочной продукции, таких предприятий было четыре: волгодонское ИП Арженовского Е.С., ООО «Парус» в Ростове, сальское ООО «Сервис Продукт» и шахтинский ИП Плаченовой В.А.
Всем поставщикам фальсификата объявили предостережение, поручив обеспечить прослеживаемость продукции и соблюдение всех нормативных актов. Предприятиям напомнили следить за тем, чтобы продукция ненадлежащего качества не попала в оборот.
Информацию о результатах проверки направили в социальные учреждения, донское УФАС и управление ветеринарии для принятия необходимых мер по решению ситуации.
Ранее для жителей Ростова покупка чая и ингредиентов для бутерброда оказалась дороже, чем для жителей других донских городов.