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Posted 5 апреля, 16:10

Published 5 апреля, 16:10

Modified 5 апреля, 16:12

Updated 5 апреля, 16:12

Обломки беспилотников в Морозовске

В сеть попали фотографии сбитых над Морозовском беспилотников

5 апреля 2024, 16:10
Фото: Don Mash
Обломки беспилотников в Морозовске
Больше 40 беспилотников пытались атаковать Морозовск прошлой ночью, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Минувшей ночью система ПВО отражала атаку 44 БПЛА. Их целью по всей видимости стал военный аэродром в Морозовске. Обломки дронов повредили многоквартирный дом и местную электроподстанцию. Погибла также одна собака.

Don Mash опубликовал снимки обломков беспилотников, сделанные жителями Морозовска. На них видны составные части БПЛА и чипы. Но подтверждения о том, подлинны ли эти снимки, нет. Информация уточняется.

Обломки беспилотников в МорозовскеОбломки беспилотников в Морозовске
Обломки беспилотников в МорозовскеОбломки беспилотников в Морозовске
Обломки беспилотников в Морозовске
Фото: Don Mash

Спасатели и власти неоднократно предупреждали население, что трогать обломки дронов ни в коем случае нельзя. В них могут находиться взрывные устройства.

Так, сегодня же в Морозовске на территории аэродрома в момент изучения обломков произошла детонация. Травмы получили восемь человек, проводившие следственные работы.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Морозовск#Морозовский район#Происшествия
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