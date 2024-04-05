В сеть попали фотографии сбитых над Морозовском беспилотников

Posted 5 апреля, 16:10
Published 5 апреля, 16:10
Modified 5 апреля, 16:12
Updated 5 апреля, 16:12
Минувшей ночью система ПВО отражала атаку 44 БПЛА. Их целью по всей видимости стал военный аэродром в Морозовске. Обломки дронов повредили многоквартирный дом и местную электроподстанцию. Погибла также одна собака.
Don Mash опубликовал снимки обломков беспилотников, сделанные жителями Морозовска. На них видны составные части БПЛА и чипы. Но подтверждения о том, подлинны ли эти снимки, нет. Информация уточняется.
Спасатели и власти неоднократно предупреждали население, что трогать обломки дронов ни в коем случае нельзя. В них могут находиться взрывные устройства.
Так, сегодня же в Морозовске на территории аэродрома в момент изучения обломков произошла детонация. Травмы получили восемь человек, проводившие следственные работы.