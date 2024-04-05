Военкор Разин сообщил о сбитых беспилотниках на подлете к Таганрогу и Морозовску

Около 23.48 мск Разин сообщил, что БПЛА были замечены над ЛНР, а в ДНР военные отразили атаку беспилотников. Однако несколькими минутами позднее военкор написал, что атака была и на Ростовскую область, где в районе Таганрога были замечены два вражеских летательных аппарата. В 23.53 мск он сообщил, что на подлете к Таганрогу военные сбили объекты, а также, что всего на Таганрог летело сразу пять БПЛА, однако все были сбиты за пределами региона.