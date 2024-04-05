Военкор Разин сообщил о сбитых беспилотниках на подлете к Таганрогу и Морозовску

Posted 4 апреля, 21:32
Published 4 апреля, 21:32
Modified 4 апреля, 22:14
Updated 4 апреля, 22:14
Около 23.48 мск Разин сообщил, что БПЛА были замечены над ЛНР, а в ДНР военные отразили атаку беспилотников. Однако несколькими минутами позднее военкор написал, что атака была и на Ростовскую область, где в районе Таганрога были замечены два вражеских летательных аппарата. В 23.53 мск он сообщил, что на подлете к Таганрогу военные сбили объекты, а также, что всего на Таганрог летело сразу пять БПЛА, однако все были сбиты за пределами региона.
Двадцатью минутами позднее Разин сообщил об отраженной атаке над Морозовском, где также военные сбили дроны, летевшие со стороны ЛНР.
При этом официальных сообщений со стороны региональных властей и министерства обороны не поступало. Информация требует проверки и будет уточняться.
Ранее стало известно об упавшем в поле в Ростовской области беспилотнике, который при это продолжал работать.