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Posted 5 апреля, 18:05

Published 5 апреля, 18:05

Modified 5 апреля, 18:07

Updated 5 апреля, 18:07

О готовящейся атаке беспилотников на Морозовск в Ростовской области могли знать заранее

Военный эксперт объяснил, как отбили атаку БПЛА на Морозовск Ростовской области

5 апреля 2024, 18:05
Фото: Картинка для иллюстрации / Изображение Midjourney
О готовящейся атаке беспилотников на Морозовск в Ростовской области могли знать заранее
О готовящейся атаке беспилотников на Морозовск в Ростовской области могли знать заранее, утверждает Telegram-канал Fighterbomber, который ведет пилот истребителя-бомбардировщика в отставке.

Минувшей ночью Ростовская область пережила массовую атаку дронов. Целью 44 беспилотников стал военный аэродром в Морозовске. Удары БПЛА отражали средства противовоздушной обороны.

По предварительным данным от самой атаки никто из местных жителей не пострадал. Однако повреждения получила местная электроподстанция и один многоквартирный дом.

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Военный эксперт отмечает, что такой урон не является значительным. По его словам, о готовящемся ударе могли знать заранее, и «вывелись из-под удара заблаговременно».

Официальные органы власти и представители Минобороны эту информацию не подтверждали.

Однако совсем без пострадавших не обошлось. Во время обследования обломков дронов у одного из них сдетонировала взрывчатка. Пострадали восемь человек. Они госпитализированы.

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