Военный эксперт объяснил, как отбили атаку БПЛА на Морозовск Ростовской области

Posted 5 апреля, 18:05
Published 5 апреля, 18:05
Modified 5 апреля, 18:07
Updated 5 апреля, 18:07
Минувшей ночью Ростовская область пережила массовую атаку дронов. Целью 44 беспилотников стал военный аэродром в Морозовске. Удары БПЛА отражали средства противовоздушной обороны.
По предварительным данным от самой атаки никто из местных жителей не пострадал. Однако повреждения получила местная электроподстанция и один многоквартирный дом.
Военный эксперт отмечает, что такой урон не является значительным. По его словам, о готовящемся ударе могли знать заранее, и «вывелись из-под удара заблаговременно».
Официальные органы власти и представители Минобороны эту информацию не подтверждали.
Однако совсем без пострадавших не обошлось. Во время обследования обломков дронов у одного из них сдетонировала взрывчатка. Пострадали восемь человек. Они госпитализированы.