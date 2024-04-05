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Posted 5 апреля, 05:45

Published 5 апреля, 05:45

Modified 5 апреля, 05:47

Updated 5 апреля, 05:47

«Возможна глобальная катастрофа»: ростовчане высказались об атаке 44 беспилотников

«Возможна глобальная катастрофа»: ростовчане высказались об атаке 44 беспилотников

5 апреля 2024, 05:45
Фото: 1MI
В Ростовской области удалось уничтожить 44 беспилотника в ночь на пятницу, 5 апреля, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

По информации Минобороны, всего ликвидировали 44 украинских беспилотника. В результате этой атаки оказалась повреждена электроподстанция. Сейчас специалисты занимаются восстановлением электричества.

В министерстве эту атаку назвали попыткой киевского режима совершить теракт. Нападения в эту ночь произошли и в других регионах.

Пользователи в комментариях выразили благодарность российским военным, которые обеспечивают безопасность.

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«Не нужно паниковать, все уже закончилось. Наши ребята отработали на высшем уровне», — пишут жители региона.

«Безрассудное использование БПЛА в военных целях может привести к глобальной катастрофе. Лучше бы Украина думала, а не обстреливала мирных жителей», — заявили ростовчане.

«Нужно дорабатывать международные нормы и правила применения военных БПЛА, чтобы это не было так безнаказанно для Украины», — сообщили пользователи.

О том, как удалось сбить беспилотники, читайте в материале RostovGazeta.

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