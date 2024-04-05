«Возможна глобальная катастрофа»: ростовчане высказались об атаке 44 беспилотников

Posted 5 апреля, 05:45
Published 5 апреля, 05:45
Modified 5 апреля, 05:47
Updated 5 апреля, 05:47
По информации Минобороны, всего ликвидировали 44 украинских беспилотника. В результате этой атаки оказалась повреждена электроподстанция. Сейчас специалисты занимаются восстановлением электричества.
В министерстве эту атаку назвали попыткой киевского режима совершить теракт. Нападения в эту ночь произошли и в других регионах.
Пользователи в комментариях выразили благодарность российским военным, которые обеспечивают безопасность.
«Не нужно паниковать, все уже закончилось. Наши ребята отработали на высшем уровне», — пишут жители региона.
«Безрассудное использование БПЛА в военных целях может привести к глобальной катастрофе. Лучше бы Украина думала, а не обстреливала мирных жителей», — заявили ростовчане.
«Нужно дорабатывать международные нормы и правила применения военных БПЛА, чтобы это не было так безнаказанно для Украины», — сообщили пользователи.
О том, как удалось сбить беспилотники, читайте в материале RostovGazeta.