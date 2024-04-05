Заморозки и грозовой фронт накроют Ростовскую область в апреле

В ближайшие двое суток погода рискует ухудшиться в Ростовской области. На регион надвигаются дожди с грозами. В субботу и воскресенье дневная температура воздуха составит +15 — +20 градусов. Однако по ночам, особенно на севере региона, будет холодать до -1 — -3 градусов. Днем там температура воздуха может опускаться до +8 градусов. Скорость ветра составит от четырех до девяти метров в секунду.