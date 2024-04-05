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Posted 5 апреля, 14:05

Published 5 апреля, 14:05

Modified 5 апреля, 14:07

Updated 5 апреля, 14:07

Заморозки и грозовой фронт надвигаются на Ростовскую область в апреле

Заморозки и грозовой фронт накроют Ростовскую область в апреле

5 апреля 2024, 14:05
Фото: unsplash.com
Заморозки и грозовой фронт надвигаются на Ростовскую область в апреле
В ближайшие дни температура воздуха в Ростовской области может опуститься до минусовой, следует из прогноза синоптиков.

В ближайшие двое суток погода рискует ухудшиться в Ростовской области. На регион надвигаются дожди с грозами. В субботу и воскресенье дневная температура воздуха составит +15 — +20 градусов. Однако по ночам, особенно на севере региона, будет холодать до -1 — -3 градусов. Днем там температура воздуха может опускаться до +8 градусов. Скорость ветра составит от четырех до девяти метров в секунду.

Стал известен прогноз погоды на весь апрель в Ростовской области
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В столице региона погода будет солнечной. Днем потеплеет до +21 градуса, вечером же похолодает в среднем до +4 градусов.

Ранее RostovGazeta рассказала, куда сходить в Ростове на предстоящих выходных.

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