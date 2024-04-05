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Posted 5 апреля, 09:22

Published 5 апреля, 09:22

Modified 5 апреля, 09:24

Updated 5 апреля, 09:24

Жестокое убийство двух человек на Дону включили в категорию особо важных дел

Жестокое убийство двух человек на Дону включили в категорию особо важных дел

5 апреля 2024, 09:22
Фото: Следком по Ростовской области
Жестокое убийство двух человек на Дону включили в категорию особо важных дел
В Ростовской области уголовное дело об убийстве двух человек передали в первый отдел по расследованию особо важных дел, сообщили в региональном УСКР.

В начале апреля двое мужчин уехали с работы, но дома не появились, из-за чего их близкие забили тревогу. Тогда начались розыски и удалось найти тела с признаками насильственной смерти.

Теперь на месте происшествия находятся следователи. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, чтобы выяснить все детали.

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Жестокое убийство двух человек на Дону включили в категорию особо важных дел
Видео: Следком по Ростовской области

Добавим, что о подозреваемых информации не появлялось.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что пропали 41-летный главный инженер сельхозкооператива «Верхоломов» и его 52-летний коллега. Тогда говорилось, что нашли тело одного из них, у него якобы были отрезаны уши.

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