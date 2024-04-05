Жестокое убийство двух человек на Дону включили в категорию особо важных дел

Posted 5 апреля, 09:22
Published 5 апреля, 09:22
Modified 5 апреля, 09:24
Updated 5 апреля, 09:24
В начале апреля двое мужчин уехали с работы, но дома не появились, из-за чего их близкие забили тревогу. Тогда начались розыски и удалось найти тела с признаками насильственной смерти.
Теперь на месте происшествия находятся следователи. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, чтобы выяснить все детали.
Добавим, что о подозреваемых информации не появлялось.
Ранее Telegram-канал SHOT писал, что пропали 41-летный главный инженер сельхозкооператива «Верхоломов» и его 52-летний коллега. Тогда говорилось, что нашли тело одного из них, у него якобы были отрезаны уши.