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Posted 4 апреля, 22:09

Published 4 апреля, 22:09

Modified 4 апреля, 22:13

Updated 4 апреля, 22:13

ПВО сбила беспилотники в Морозовске

Жители Морозовска в Ростовской области сообщают о череде взрывов в небе

4 апреля 2024, 22:09
Фото: Министерство обороны РФ
ПВО сбила беспилотники в Морозовске
Жители Морозовска в Ростовской области пишут в телеграмм-каналах, что на протяжении получаса слышат звуки взрывов. Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщает о работе ПВО.

Сообщения о звуках взрывов и автоматных очередей передают и местные каналы. По их данным жители насчитали уже порядка 50 хлопков. Также люди делятся снимками и видео ночного происшествия.

По предварительным данным канала «Осторожно, новости», речь идет о работе ПВО, которое уничтожает беспилотники.

Кроме того, в городе наблюдаются проблемы с электричеством, в нескольких районах от света отключены жилые дома, образовательные учреждения и инфраструктура (уличные фонари). Официальных данных о происшествии не поступало, информация уточняется.

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Видео: Министерство обороны РФ

Ранее военкор Владимир Разин сообщил о сбитых дронах на подлете, а Ростовской области. Он также написал, что на Морозовск якобы ведется атака беспилотников.

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