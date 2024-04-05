Жители Морозовска в Ростовской области сообщают о череде взрывов в небе

Posted 4 апреля, 22:09
Published 4 апреля, 22:09
Modified 4 апреля, 22:13
Updated 4 апреля, 22:13
Сообщения о звуках взрывов и автоматных очередей передают и местные каналы. По их данным жители насчитали уже порядка 50 хлопков. Также люди делятся снимками и видео ночного происшествия.
По предварительным данным канала «Осторожно, новости», речь идет о работе ПВО, которое уничтожает беспилотники.
Кроме того, в городе наблюдаются проблемы с электричеством, в нескольких районах от света отключены жилые дома, образовательные учреждения и инфраструктура (уличные фонари). Официальных данных о происшествии не поступало, информация уточняется.
Ранее военкор Владимир Разин сообщил о сбитых дронах на подлете, а Ростовской области. Он также написал, что на Морозовск якобы ведется атака беспилотников.