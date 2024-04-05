Жители Ростова сообщили о сработавшей системе ПВО вблизи ТЭЦ 5 апреля

Posted 5 апреля, 14:40
Published 5 апреля, 14:40
Modified 5 апреля, 17:01
Updated 5 апреля, 17:01
Около пяти часов вечера 5 апреля местные жители сообщили о дыме к западу от Ростова-на-Дону. Рядом с близлежащей ТЭЦ очевидцы увидели следы работы ПВО. С этим, возможно, и связан поднимающийся дым.
Официально о работе ПВО и сбитых целях этим вечером не сообщалось. Информация о происшествии уточняется.
За час до этого жители Ростовской области сообщили о якобы следах ПВО в небе над Таганрогом. Очевидцы писали о громких хлопках около 16.30 мск.
Напомним, сегодня ночью регион подвергся массированной атаке дронов. Больше 40 БПЛА пытались атаковать Морозовск. Подробнее об этом рассказала RostovGazeta.