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Posted 5 апреля, 14:40

Published 5 апреля, 14:40

Modified 5 апреля, 17:01

Updated 5 апреля, 17:01

Система ПВО могла сработать рядом с ТЭЦ недалеко от Ростова

Жители Ростова сообщили о сработавшей системе ПВО вблизи ТЭЦ 5 апреля

5 апреля 2024, 14:40
Фото: mil.ru
Система ПВО могла сработать рядом с ТЭЦ недалеко от Ростова
Дым и следы от работы ПВО заметны в районе ТЭЦ под Ростовом, сообщают в социальных сетях очевидцы.

Около пяти часов вечера 5 апреля местные жители сообщили о дыме к западу от Ростова-на-Дону. Рядом с близлежащей ТЭЦ очевидцы увидели следы работы ПВО. С этим, возможно, и связан поднимающийся дым.

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Официально о работе ПВО и сбитых целях этим вечером не сообщалось. Информация о происшествии уточняется.

За час до этого жители Ростовской области сообщили о якобы следах ПВО в небе над Таганрогом. Очевидцы писали о громких хлопках около 16.30 мск.

Напомним, сегодня ночью регион подвергся массированной атаке дронов. Больше 40 БПЛА пытались атаковать Морозовск. Подробнее об этом рассказала RostovGazeta.

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