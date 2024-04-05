Жители Ростовской области сообщили о работе ПВО вечером 5 апреля

Posted 5 апреля, 14:04
Published 5 апреля, 14:04
Modified 5 апреля, 14:06
Updated 5 апреля, 14:06
В социальных сетях публикуют видео с якобы работой ПВО в Ростовской области. В небе видны характерные белые полосы. Однако где именно снято видео, не уточняется.
В социальных сетях жители Таганрога сообщили, что около 16.24 мск слышали взрывы. Отчетливее всего грохот раздался в центре города.
Официально информация о работе ПВО в Таганроге или других города региона не подтверждалась и требует уточнения.
Напомним, минувшей ночью Ростовскую область пытались атаковать 44 беспилотника. Подробнее о последствия атаки рассказала RostovGazeta.