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Posted 5 апреля, 14:04

Published 5 апреля, 14:04

Modified 5 апреля, 14:06

Updated 5 апреля, 14:06

Система ПВО могла отработать в Ростовской области вечером 5 апреля

Жители Ростовской области сообщили о работе ПВО вечером 5 апреля

5 апреля 2024, 14:04
Фото: mil.ru
Система ПВО могла отработать в Ростовской области вечером 5 апреля
В небе над Ростовской областью появились следы от работы ПВО, сообщают в социальных сетях местные жители.

В социальных сетях публикуют видео с якобы работой ПВО в Ростовской области. В небе видны характерные белые полосы. Однако где именно снято видео, не уточняется.

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В социальных сетях жители Таганрога сообщили, что около 16.24 мск слышали взрывы. Отчетливее всего грохот раздался в центре города.

Официально информация о работе ПВО в Таганроге или других города региона не подтверждалась и требует уточнения.

Напомним, минувшей ночью Ростовскую область пытались атаковать 44 беспилотника. Подробнее о последствия атаки рассказала RostovGazeta.

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